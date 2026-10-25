INCAR² INICIA SU PRIMERA CAMPAÑA CIENTÍFICA EN MAGALLANES PARA ESTUDIAR ECOSISTEMAS ACUÍCOLAS

El Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, Investigación Aplicada (INCAR²), inició su primera campaña científica en la Región de Magallanes, con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre los ecosistemas que sustentan la salmonicultura y contribuir al desarrollo sostenible de esta actividad en el extremo sur de Chile.

La iniciativa forma parte de la Línea de Investigación RL6, liderada por la doctora Doris Soto, que busca fortalecer la resiliencia de la acuicultura frente a factores externos, como la variabilidad climática. El trabajo también considera la influencia que la propia actividad productiva puede tener en la capacidad de los ecosistemas naturales para responder a estos cambios.

Entre las prioridades definidas para 2026 y 2027 se encuentra el desarrollo de una línea base de los ecosistemas bentónicos naturales de Magallanes. Esta información permitirá contar con antecedentes de referencia para evaluar eventuales efectos de la actividad acuícola sobre el medio ambiente.

El estudio considera las características particulares de la región, cuyos ecosistemas marinos se encuentran entre los más prístinos del mundo. Además, toma en cuenta que la salmonicultura tiene una trayectoria más reciente en Magallanes que en otras zonas del país, así como los resultados favorables de sus indicadores ambientales y productivos.

Otro antecedente considerado es que gran parte de la actividad salmonicultora regional se desarrolla dentro o cerca de áreas marinas sujetas a distintos niveles de protección. En este contexto, la campaña científica busca generar información que contribuya a comprender las condiciones de los ecosistemas y evaluar la relación entre la actividad acuícola y el entorno natural.

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