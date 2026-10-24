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24 de octubre de 2026

INACH PONE EN MARCHA SISTEMA AUTOMATIZADO PARA MONITOREAR AGUAS ANTÁRTICAS

El equipo FerryBox fue instalado a bordo del buque Magellan Discoverer, de Antarctica21, gracias a un convenio entre ambas instituciones. La tecnología permitirá registrar de manera continua variables oceanográficas durante las navegaciones por el océano Austral y generar información para investigaciones científicas.

grupo Ferry Box

El Instituto Antártico Chileno (INACH) concretó la instalación y puesta en marcha del sistema autónomo de monitoreo oceanográfico FerryBox a bordo del buque de expedición Magellan Discoverer, perteneciente a la empresa de turismo Antarctica21. Los trabajos se realizaron en los astilleros de ASENAV, en Valdivia, bajo la coordinación del investigador Francisco Santa Cruz, del Departamento Científico del INACH.

La iniciativa fue adjudicada en el marco del Concurso de Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano (Fondequip) de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). El proyecto reúne al INACH, Antarctica21 y la Fundación Antarctica21 en una alianza público-privada que busca vincular las operaciones turísticas con la investigación científica antártica.

El FerryBox cuenta con sensores que permiten medir de forma continua variables como temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, clorofila y dióxido de carbono, además de detectar metano y trazas de hidrocarburos. Los datos serán registrados durante la navegación y transmitidos a un repositorio mediante la conexión a internet del buque, para su posterior análisis y uso por parte de la comunidad científica.

Según explicó Francisco Santa Cruz, la embarcación tendrá más de 200 días de navegación al año, recorriendo un amplio gradiente latitudinal por la península Antártica y hacia el interior del círculo polar. Esto permitirá reunir información oceanográfica en distintos sectores y períodos, mientras que el sistema también dispone de un muestreador automático para conservar muestras de agua de mar destinadas a análisis posteriores en laboratorio.

En paralelo a la instalación, nueve profesionales y estudiantes participaron en una capacitación sobre operación del equipo, toma de datos, mantenimiento preventivo y gestión remota del software. La incorporación de esta tecnología también permitirá desarrollar tesis de pregrado y posgrado y actividades de divulgación científica. Tras finalizar las pruebas técnicas, el Magellan Discoverer navegará hacia Punta Arenas, desde donde comenzará su temporada turística.


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