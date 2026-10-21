JÓVENES TALENTOS DEL CLUB DE AJEDREZ UMAG DESTACAN EN EL TORNEO PROMESAS DE LA PATAGONIA

El crecimiento del ajedrez en Magallanes, los resultados obtenidos por sus jóvenes representantes y los desafíos para continuar fortaleciendo la actividad fueron los principales temas abordados esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, que contó con la participación de María Ignacia Guerra Mansilla, campeona del torneo Promesas de la Patagonia; Cristóbal Quintullanca Barría, quien obtuvo el segundo lugar; y Jorge Guerra Cárcamo, árbitro y organizador de la competencia. Los tres forman parte del entorno del Club de Ajedrez de la Universidad de Magallanes (UMAG).

Durante la conversación, los invitados compartieron sus experiencias en el torneo, la preparación que requiere competir y el trabajo que se desarrolla en la región para ampliar las oportunidades de participación, formación y perfeccionamiento de jugadores infantiles y juveniles.

Crecimiento del ajedrez en Magallanes y fortalecimiento de los clubes

Jorge Guerra Cárcamo destacó que el ajedrez ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, tanto a nivel mundial como nacional y regional. En el caso de Magallanes, explicó que, después de un período de menor actividad, la disciplina comenzó a recuperar fuerza, especialmente tras la pandemia, con la incorporación de nuevos niños y jóvenes y el surgimiento de clubes federados.

El árbitro y organizador sostuvo que contar con organizaciones formalizadas y personas capacitadas para arbitrar ha permitido facilitar la realización de torneos y reducir las dificultades logísticas que anteriormente enfrentaban los organizadores.

“Volvimos a retomar, como bien dices tú, después de la pandemia. Se acercaron más niños al ajedrez y esto, todo de la mano con el nacimiento de clubes en la región, clubes federados que no teníamos, clubes federados que estén organizando cosas y estén activos”, explicó.

Guerra Cárcamo agregó que la formación de árbitros locales representa un avance significativo, ya que anteriormente era necesario recurrir a profesionales de Santiago, lo que encarecía la organización de las competencias por los costos de traslado, alojamiento, alimentación y honorarios.

Asimismo, destacó que la participación formal en el sistema federado permite que los clubes regionales tengan representación y participación en las instancias nacionales de la disciplina.

“Acá en el ajedrez magallánico, el hecho de apuntar a los federados, de tener gente federada, claramente, porque nosotros ya federándonos tenemos peso, tenemos votos en la Asociación de Ajedrez de Chile, en la que estamos informados de lo que está pasando. Podemos entrar a conversar algunas cosas, traer cosas a la región y eso ha dado, ha hecho un cambio grande en el tema deportivo en la región”, señaló.

De competir para participar a buscar títulos nacionales

Uno de los aspectos destacados durante la entrevista fue la evolución del nivel competitivo de los ajedrecistas magallánicos. Según explicó Jorge Guerra Cárcamo, hace algunos años los resultados regionales en competencias nacionales eran más limitados, mientras que actualmente los representantes de la zona llegan a los torneos con expectativas de disputar los primeros lugares.

El organizador valoró que en los últimos años jugadores de la región hayan obtenido títulos nacionales y sudamericanos, además de participar en competencias internacionales y avanzar en la obtención de reconocimientos y títulos ajedrecísticos.

“Hoy en día viajamos y, si no sacamos dos o tres campeones nacionales, es como que venimos un poco tristes, como que no se cumplió la meta, y nos hemos acostumbrado a eso los últimos tres años”, comentó.

El entrevistado atribuyó estos resultados al trabajo sostenido de los clubes, entrenadores, dirigentes, familias y propios deportistas, junto con la realización frecuente de competencias que permiten sumar experiencia y mejorar el rendimiento.

En ese contexto, señaló que actualmente existen torneos prácticamente todos los meses, incluidos encuentros válidos para el ranking internacional Elo, lo que contribuye a que los jugadores puedan medir sus avances y acceder a nuevas oportunidades competitivas.

También destacó que el trabajo desarrollado en Magallanes ha comenzado a llamar la atención de entrenadores, maestros y dirigentes de otras zonas del país, quienes observan los resultados de los representantes regionales y el crecimiento de la actividad.

La tecnología transforma el aprendizaje del ajedrez

Otro de los temas abordados fue la evolución de los métodos de enseñanza y entrenamiento. Jorge Guerra Cárcamo explicó que las plataformas digitales, los contenidos audiovisuales y las herramientas disponibles en internet han ampliado las posibilidades de estudiar ajedrez, permitiendo que jugadores de distintas edades accedan a materiales que antes resultaban más difíciles de conseguir.

Si antiguamente la formación dependía en gran medida de libros especializados y del estudio de partidas y análisis impresos, actualmente los deportistas pueden practicar, revisar posiciones y aprender estrategias mediante plataformas digitales.

El organizador destacó que esta transformación ha contribuido a democratizar el acceso al conocimiento, aunque advirtió que la gran cantidad de material disponible también hace necesario contar con orientación adecuada.

“Hoy en día están las plataformas digitales, como Chess.com, Lichess y otras más, donde tú puedes estudiar todo eso. Y eso ha hecho que el ajedrez sea más equitativo, ya que cualquier persona, con la gran cantidad de personas que tiene acceso a un computador o un celular, puede trabajar a la hora que tú quieras y acceder al contenido que tú necesites para poder mejorar”, explicó.

En ese sentido, señaló que el rol de los profesores continúa siendo fundamental, especialmente para guiar a quienes están comenzando y ayudarlos a seleccionar contenidos acordes con su nivel de aprendizaje.

De esta manera, la formación ajedrecística combina actualmente el acompañamiento de entrenadores, el estudio individual, la práctica en plataformas digitales y el trabajo sobre el tablero físico.

María Ignacia Guerra: preparación, nervios y pasión por competir

La campeona del torneo Promesas de la Patagonia, María Ignacia Guerra Mansilla, compartió su experiencia en la competencia y reconoció que los nervios forman parte de los momentos decisivos, especialmente cuando los resultados se encuentran ajustados y es necesario recurrir a mecanismos de desempate.

Durante la conversación, explicó que la preparación en casa es fundamental para llegar mejor preparada a los torneos y enfrentar las partidas con mayores herramientas.

La joven también relató la tensión que vivió durante el torneo, particularmente porque se encontraba empatada con Cristóbal Quintullanca y el resultado final dependía del desempate.

Más allá de los resultados, María Ignacia valoró la posibilidad de compartir con otros jugadores y formar amistades dentro del club, aspecto que considera una parte importante de su experiencia en el ajedrez.

Consultada por sus preferencias de entrenamiento, manifestó especial interés por la táctica y los finales de partida, contenidos que forman parte de su preparación habitual. Asimismo, mencionó entre sus referentes internacionales a Anna Cramling y Hans Niemann.

La campeona también explicó que, aunque los viajes para competir pueden resultar agotadores, sigue con interés las fechas de los torneos y observa qué jugadores participarán y cómo podrían desarrollarse los emparejamientos.

Cristóbal Quintullanca: estudiar por cuenta propia para avanzar

Por su parte, Cristóbal Quintullanca Barría, quien obtuvo el segundo lugar del torneo, señaló que lleva aproximadamente un año compitiendo de manera formal y que su incorporación al Club de Ajedrez de la Universidad de Magallanes ha sido una experiencia positiva.

El joven destacó el método de enseñanza del club y la importancia de complementar las clases con un trabajo individual constante.

“ha sido bastante bueno, o sea, con el club, la verdad me uní hace un tiempo, pero estoy fascinado con el club, ya que me gusta mucho su método de cómo enseñan, o sea, es divertido. Y bueno, en la experiencia personal, obviamente hay que darle al tema del estudio, o sea, si quieres llegar lejos no te puedes quedar con las clases del club. Tienes que estudiar por ti mismo”, señaló.

Quintullanca explicó que su preparación puede extenderse durante varias horas al día, dependiendo de sus actividades y del tiempo disponible. Su método combina el estudio digital con el uso del tablero físico, ya que considera necesario desarrollar habilidades en ambos formatos.

“Claro, o sea, yo a veces estudio tres horas seguidas, depende de cómo esté el día. A veces estudio dos horas, dos horas y media y, bueno, hay que dividirlo. Pero normalmente lo hago digital y, por ejemplo, cuando lo divido, no sé, estrategias, finales, táctica”, comentó.

El joven también recalcó que estudiar únicamente una parte del juego no es suficiente para progresar, ya que las distintas fases de una partida requieren habilidades complementarias.

“Porque puede ser muy bueno en táctica, pero en la mitad de la partida no vas a saber qué hacer si tú sabes estrategia”, explicó al referirse a la necesidad de mantener una preparación integral.

En cuanto a sus preferencias, señaló que la táctica es uno de los aspectos que más le interesa, aunque también considera importante trabajar las aperturas, el medio juego y los finales.

Respecto de sus referentes, mencionó al joven ajedrecista chileno Faustino Oro, a quien destacó por su disciplina y la cantidad de horas que dedica al estudio y la práctica.

Invitan a más niños y jóvenes a conocer el ajedrez

En el tramo final de la entrevista, María Ignacia Guerra y Cristóbal Quintullanca extendieron una invitación a quienes todavía no se han acercado al ajedrez, destacando que se trata de una disciplina que combina aprendizaje, entretención y oportunidades para conocer personas de distintos lugares.

La campeona del torneo Promesas de la Patagonia resumió su invitación destacando el componente social de la actividad.

“Aprendan ajedrez porque es divertido, conoces amigos y muchas cosas más”, expresó.

En tanto, Quintullanca planteó que el ajedrez puede parecer un juego difícil o aburrido para quienes no lo conocen, pero que la experiencia cambia cuando comienzan a practicarlo y descubren sus posibilidades.

“Se podría decir, se ha dejado ese estereotipo, pero sinceramente, a mi parecer, es un juego muy interesante, entretenido y, bueno, el tema de los estudios, ahí tú te lo ves por tu cuenta, porque si quieres jugarlo así, por jugar, claro, no se estudia tanto”, comentó.

El joven también valoró la posibilidad de conocer deportistas de otras ciudades y regiones a través de los torneos nacionales, lo que ha ampliado su experiencia personal y deportiva.



