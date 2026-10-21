ESA MAGALLANES 2026: EL TRABAJO ENTRE PRODUCTORES DE SALMÓN Y SUS PROVEEDORES LOCALES QUE MIRA EL FUTURO

Con una convocatoria que superó las 700 personas, ESA Magallanes 2026 convirtió a Punta Arenas en un punto de encuentro para la salmonicultura regional. Productores, trabajadores de la industria, estudiantes de enseñanza media y una veintena de proveedores locales dieron vida a la segunda edición de la feria, realizada en el Hotel Dreams de la capital magallánica. La jornada combinó exhibiciones de soluciones y servicios, intercambio de experiencias y conversaciones sobre los desafíos de la actividad, en un espacio que permitió acercar a las empresas productoras con el ecosistema de proveedores y la comunidad.

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Durante la inauguración, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, envió un saludo a los participantes, en el que destacó las posibilidades de inversión, innovación y empleo asociadas al sector. “La salmonicultura es una industria estratégica para Chile, con enorme potencial para crear inversiones, impulsar la innovación y generar empleos de calidad”, sostuvo. El secretario de Estado valoró además la participación de las pequeñas y medianas empresas en este tipo de encuentros, considerando su importancia para ampliar los beneficios económicos de la actividad hacia distintos sectores productivos.

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“Cuando a la industria le va bien, y trabaja con el encadenamiento local, a Magallanes también le va bien”, afirmó la delegada presidencial regional, Ericka Farías, quien enfatizó la importancia de que la actividad genere beneficios concretos para el territorio, manteniendo altos estándares ambientales, sanitarios y laborales. Por su parte, el seremi de Economía, Francisco Birke, abordó las posibilidades de aumentar la producción, advirtiendo que para materializar ese potencial es necesario avanzar en materias como concesiones, relocalizaciones y certeza regulatoria. “El desafío es convertir ese potencial en una capacidad productiva”, indicó, precisando que cualquier expansión debe ajustarse a las exigencias vigentes.

Desde Corfo Magallanes, su director regional, Javier Romero, destacó las herramientas de apoyo disponibles para emprendimientos y empresas interesadas en incorporarse o ampliar su participación en la cadena de valor acuícola. “La oportunidad para los proveedores aparece cuando podemos conectar sus servicios con los desafíos de la salmonicultura”, expresó. En esa línea, identificó espacios de desarrollo en logística, bioseguridad, mantenimiento, tecnologías de monitoreo y gestión de residuos, destacando la importancia de conocer los requerimientos de las productoras para orientar los instrumentos de innovación, inversión y formación hacia necesidades concretas.

La alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, relevó el aporte de las empresas proveedoras al funcionamiento de la salmonicultura y destacó la participación de su comuna en el Plan Salmón 2050, iniciativa que busca proyectar la actividad con una mirada de largo plazo. “Este encuentro se centra exactamente donde debe estar, en la cadena de valor local”, manifestó. En tanto, Alicia Stipicic, alcaldesa protocolar de Punta Arenas, expresó su respaldo a nuevas inversiones que generen empleo y oportunidades para los habitantes de Magallanes. “Mi aspiración es que este crecimiento se traduzca en innovación y más contratos para nuestras empresas”. Proveedores locales y crecimiento sostenible Uno de los espacios centrales de ESA Magallanes 2026 fue el panel “Creciendo con raíces: sostenibilidad y trabajo local en la salmonicultura de Magallanes”, moderado por Francisca Rojas, gerente general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes. La conversación reunió a Jaime Muñoz, gerente regional de Magallanes de Cermaq Chile; Pablo Solís, gerente regional de Magallanes de Salmones Blumar; Mauricio Delgado, gerente de Asuntos Regulatorios de Australis Seafoods; y Francisco Lobos, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Multi X. Los ejecutivos compartieron experiencias sobre la vinculación con las empresas magallánicas, las brechas que persisten y las condiciones necesarias para ampliar su participación en la industria. “Los proveedores locales tienen un potencial muy importante acá dado que son ellos quienes conocen el entorno, quienes conocen la región”, destacó Solís, quien valoró la experiencia de las empresas magallánicas para operar bajo las condiciones climáticas y geográficas del territorio. Explicó que Blumar impulsa programas de digitalización, proyectos piloto y acompañamiento en bioseguridad y seguridad laboral. Muñoz coincidió en la importancia de avanzar en la especialización de los servicios, señalando que Cermaq Chile mantiene una comunicación permanente con sus contratistas para dar a conocer sus requerimientos técnicos y facilitar su adaptación a las certificaciones exigidas por la industria. Las cifras compartidas durante el panel permitieron dimensionar el alcance de esta relación comercial. Muñoz informó que más del 60% de los proveedores de Cermaq Chile en Magallanes son locales, mientras que Delgado indicó que Australis Seafoods trabajó con aproximadamente 97 empresas de la región durante 2025. “Hemos tratado de tener siempre el acento de poder ir creciendo año a año en el universo de proveedores”, sostuvo este último, reconociendo que las exigencias administrativas pueden representar dificultades para los emprendimientos de menor tamaño. En el caso de Salmones Blumar, Solís detalló que la compañía trabaja con 164 firmas proveedoras, cuya actividad involucra a cerca de 900 trabajadores. “Los proveedores no se van a desarrollar solos”, advirtió Lobos, quien planteó que las productoras deben acompañar su evolución mediante una comunicación cercana, procesos de contratación accesibles y pagos oportunos. Como ejemplo, informó que la facturación de Multi X con pequeños y medianos proveedores magallánicos pasó de aproximadamente US$15 millones en 2024 a US$19 millones actualmente. Para el ejecutivo, este avance refleja una mayor profesionalización de las empresas del territorio y su capacidad para asumir prestaciones que anteriormente dependían de compañías provenientes de otras regiones. Entre las oportunidades identificadas para diversificar la oferta de servicios, Solís mencionó la necesidad de contar con talleres especializados en redes, embarcaciones mayores para labores de fondeo y cabotaje, y una planta que permita tratar y disponer las mortalidades de peces en Magallanes. Delgado complementó este diagnóstico al advertir que la concentración de proveedores en determinadas prestaciones puede limitar sus posibilidades de expansión. “Llega un punto también en donde el crecimiento va a empezar a depender de la instalación de nueva oferta que hoy día no está disponible en la región”, detalló, apuntando a la importancia de incorporar nuevas capacidades para responder a los requerimientos de las productoras. La formación de trabajadores fue otro de los temas abordados por los panelistas. Delgado destacó las iniciativas de Australis Seafoods con establecimientos técnico-profesionales y la Universidad de Magallanes, incluyendo programas de formación dual y vinculación con docentes, ante las dificultades que enfrentan algunas empresas para encontrar personal especializado. Lobos, en tanto, relevó la colaboración de Multi X con instituciones educativas para actualizar sus programas de estudio según las necesidades del sector. “Es necesario formar gente en Magallanes para que se quede trabajando en Magallanes”, afirmó. Solís también destacó los convenios educacionales de Blumar, junto con su relación con la pesca artesanal y las comunidades indígenas. En cuanto a las perspectivas productivas, Muñoz expuso los resultados de un trabajo científico y oceanográfico desarrollado conjuntamente por Cermaq Chile, Blumar y Australis, en coordinación con asociaciones y autoridades competentes. Según explicó, esta iniciativa permitió modificar las condiciones regulatorias de determinados barrios productivos, abriendo la posibilidad de incrementar entre un 20% y un 25% la producción en las áreas involucradas, sin requerir nuevas concesiones ni autorizaciones ambientales. El ejecutivo enfatizó que estos avances deben sustentarse en antecedentes técnicos y una planificación responsable, considerando las particularidades ambientales y operacionales del territorio. “¿Dónde vemos el horizonte de crecimiento de esta industria? En Magallanes”, planteó Lobos, quien llamó a establecer reglas claras que permitan compatibilizar la actividad productiva con la conservación y los demás usos del territorio. En esa misma línea, Solís advirtió que los tiempos de tramitación deben acompañar la disposición de las empresas a invertir, mientras que Delgado enfatizó la importancia de construir una política de Estado que entregue estabilidad y permita alcanzar acuerdos sobre el futuro de la salmonicultura. “Lo que tenemos que hacer es cuidar el escenario que haga posible tener conversaciones, llegar a consensos”, expresó este último, destacando la necesidad de mantener espacios de diálogo entre la industria, las autoridades y los distintos actores de Magallanes.

Fuente: salmonexpert.cl

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