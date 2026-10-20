COMIENZA RETIRO DE INVITACIONES PARA CONCIERTO DE VERÓNICA VILLARROEL

La Municipalidad de Punta Arenas informó que desde este miércoles 21 de octubre comenzará el retiro de invitaciones para el Concierto Lírico de Verónica Villarroel, una de las sopranos más importantes de Latinoamérica, quien se presentará el próximo 23 de octubre, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal José Bohr junto al dúo Il Sogno.

La encargada de Cultura del municipio, Maribel Valle, destacó la relevancia de contar con una artista de trayectoria internacional en la Cartelera Cultural 2026. "Tendremos una gala íntima con la gran maestra Verónica Villarroel, una de las principales sopranos latinoamericanas. Es un verdadero privilegio contar con ella en nuestra cartelera, especialmente junto al dúo Il Sogno, que ya ha acompañado parte de nuestra programación en otras oportunidades", señaló.

La presentación incluirá un repertorio que reunirá algunas de las obras más reconocidas de la ópera y canciones de amplio reconocimiento, entre ellas Brindis de La Traviata, El día que me quieras, Por ti volaré y La vie en rose, interpretadas junto al dúo Il Sogno y con el acompañamiento del piano Bechstein del Teatro Municipal.

Las invitaciones podrán retirarse mañana miércoles 21 de octubre en dos puntos habilitados: Unimarc sur, entre las 15:00 y las 17:00 horas, y el Teatro Municipal José Bohr, entre las 15:00 y las 19:00 horas. El jueves 22 de octubre, la entrega continuará exclusivamente en el Teatro Municipal, entre las 15:00 y las 19:00 horas, o hasta agotar stock.