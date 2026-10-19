GASCO MAGALLANES RESPALDA REALIZACIÓN DE TERCERA VERSIÓN DE LA FERIA DE LITERATURA PÁJARO AZUL

Con el objetivo de fomentar la lectura y la escritura desde temprana edad, GASCO Magallanes respaldó la realización de la tercera versión de la Feria de Literatura Infantil y Juvenil Pájaro Azul, que se desarrolló entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre en la sala de exposiciones de Zona Franca. La actividad convocó a cuatro editoriales nacionales y seis librerías locales.

La ceremonia inaugural se realizó el viernes 16 de octubre, a las 11:30 horas, e incluyó la lectura dramatizada de La tortilla corredora, a cargo de estudiantes de la Escuela Bosque Austral, seguida del cuentacuentos Popurrí de cuentos, presentado por la narradora oral Alumbra Creando, proveniente de Valparaíso.

Durante la inauguración, la directora de la feria, Leonor Harris, agradeció el apoyo de GASCO Magallanes y destacó el aporte de la literatura al desarrollo integral de las personas desde sus primeros años de vida.

“Sabemos que la literatura, sobre todo desde las primeras infancias, tiene la posibilidad de generar una mejor calidad de vida, tanto en lo cognitivo como en lo espiritual”, señaló.

Por su parte, Gonzalo Herrera, Gerente Comercial de GASCO, valoró la convocatoria de la feria y el compromiso de las organizaciones que hicieron posible su realización.

“Gracias al esfuerzo de Leonor, hubo varias empresas e instituciones que respaldamos esta actividad, que va en directo beneficio de los niños y jóvenes, lo que nos llena de satisfacción”, afirmó.