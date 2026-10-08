MÁS DE 600 ALUMNOS PARTICIPARON DE LA SEGUNDA FERIA DE INNOVACIÓN "HORIZONTES MAGALLÁNICOS" EN PUNTA ARENAS

​Durante la jornada del día martes 7 de octubre, el gimnasio del Instituto Superior de Comercio (INSUCO), fue el escenario de la segunda versión de la Feria de Innovación “Horizontes Magallánicos: Encuentro por la Educación”. La actividad fue organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, en conjunto con el Departamento Provincial de Educación, cuyo principal objetivo fue generar un espacio para visibilizar y compartir las experiencias innovadoras y nuevas formas de aprendizaje desarrolladas durante el año en las aulas de la región.



El Seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, recorrió los diversos stands y entregó sus felicitaciones a los participantes. "Los trabajos que han presentado los alumnos sin lugar a dudas son de alto nivel, la calidad es excelente", señaló la autoridad, valorando además el constante apoyo y asesoría de los profesores guías. Asimismo, el Seremi destacó la importancia de la metodología aplicada por los estudiantes: "El proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo cosas es el camino que debemos seguir para que ellos puedan día a día adquirir mayores conocimientos".



La muestra contó con la participación activa de 13 establecimientos educacionales de distintos niveles y del Laboratorio de Aprendizaje de la Universidad de Magallanes. Desde Puerto Natales, se hizo presente la Escuela Capitán Juan Ladrillero. Ángela Silva, docente encargada del taller de robótica de dicho establecimiento, presentó un innovador stand donde sus alumnos utilizan inteligencia artificial para identificar y clasificar diferentes elementos patrimoniales. Sobre su experiencia en el evento, la profesora comentó: "Es tan bonito estar en estas ferias porque uno ve la creatividad de los estudiantes, la pasión (...) ellos comprueban sus hipótesis o por ejemplo, lo que realizaron, ven que realmente funciona o lo demuestran, entonces ellos están fascinados".



Por su parte, los talentos locales de Punta Arenas también captaron la atención del público. Agustina Izquierdo, alumna de octavo básico de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, exhibió el trabajo que realizan en su taller extracurricular de impresión 3D, donde diseñan figuras de entretención y soluciones educativas, como tablas de multiplicar y maquetas de células. Para la estudiante, el encuentro tiene un gran valor colaborativo: "Es una oportunidad muy buena porque uno, aparte de mostrar el trabajo que hace al resto, puede también conocer el trabajo que hacen otros. Es muy interesante porque uno también aprende de ellos".



Con esta segunda edición, que da continuidad a la exitosa versión realizada en 2025, la feria "Horizontes Magallánicos" avanza en su propósito de consolidarse como un espacio permanente de encuentro. De esta forma, la Secreduc Magallanes continúa promoviendo el intercambio de iniciativas científicas y tecnológicas, impulsando una educación pertinente y conectada con los desafíos del futuro en la región.

