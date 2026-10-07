GAES INVITA A REALIZAR CHEQUEOS AUDITIVOS GRATUITOS EN PUNTA ARENAS Y DERRIBA PREJUICIOS SOBRE EL USO DE AUDÍFONOS

La prevención y el acompañamiento familiar fueron algunos de los principales énfasis planteados por la fonoaudióloga de GAES Chile, Marisela Rojas, durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó la importancia de cuidar la salud auditiva y derribar los prejuicios asociados al uso de audífonos, especialmente entre las personas mayores.

Rojas explicó que la pérdida auditiva no debe considerarse necesariamente como una consecuencia normal del envejecimiento, ya que puede presentarse a distintas edades y estar relacionada con factores como la exposición prolongada al ruido, determinadas actividades laborales, enfermedades o medicamentos.

“La mayoría de las personas cree que al tener una edad avanzada esto es normal ya y esto no es normal. La pérdida auditiva no solo sea en adultos mayores”, sostuvo la profesional, quien llamó a incorporar los controles auditivos como parte de las medidas preventivas a lo largo de la vida.

En este sentido, la fonoaudióloga recomendó realizar controles periódicos y estar atentos a señales que podrían advertir una disminución de la capacidad auditiva. Entre ellas mencionó las dificultades para seguir conversaciones en ambientes con ruido, tener que pedir constantemente que repitan lo dicho, solicitar que otras personas hablen más fuerte o comenzar a evitar situaciones sociales.

“Lo importante siempre es prevenir y poder hacer chequeos tempranos, cierto, ojalá una vez al año, por ejemplo, para poder mejorar tu calidad de vida”, señaló Rojas, enfatizando que una detección oportuna permite buscar alternativas antes de que la dificultad auditiva tenga un impacto mayor en la vida cotidiana.



El impacto de la pérdida auditiva en la vida social



Durante la conversación, Rojas también destacó que las dificultades para escuchar pueden afectar directamente la comunicación y las relaciones familiares y sociales, pudiendo llevar a algunas personas a aislarse progresivamente.

“Lo más importante es que la persona ojalá no vaya sola, ya, a ningún centro, que ojalá vaya acompañado con algún hijo, cierto, algún nieto, una persona que en el fondo también pueda recibir esta información, porque no escuchar de verdad que es una barrera demasiado limitante”, explicó.

La profesional puso como ejemplo situaciones habituales, como los almuerzos familiares o reuniones en lugares con mucho ruido, donde una persona con dificultades auditivas puede tener problemas para seguir las conversaciones. A su juicio, normalizar frases como “escucho bajito” o “escucho poco” puede retrasar la búsqueda de ayuda.

También llamó a considerar que la audición se relaciona con otros aspectos del bienestar. “El deterioro cognitivo asociado a la pérdida auditiva. Por lo tanto, es importante poder prevenir y que ojalá la persona vaya acompañada”, indicó.



Tecnología y nuevas alternativas para recuperar calidad de vida



Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la evolución que han experimentado los audífonos, tanto en materia tecnológica como en diseño, accesibilidad y alternativas disponibles.

Rojas explicó que actualmente existen diferentes tipos de soluciones auditivas y que la elección depende de las necesidades particulares, el estilo de vida y las actividades que desarrolla cada persona.

“Antes los aparatos auditivos eran muy grandes, muy toscos, cierto, y cada vez se han ido haciendo lo más estético posible, lo más fácil de manipular para el usuario”, comentó.

La profesional recalcó que el objetivo no es simplemente utilizar un dispositivo, sino desarrollar un proceso de adaptación acompañado por especialistas. “Yo tengo que colocarme el audífono, ser consciente de que tengo que adaptarme, que voy a volver a escuchar mejor, a poder conversar, a poder tener esa seguridad que con el tiempo las personas van perdiendo”, señaló.

En esa línea, sostuvo que una solución auditiva puede significar un cambio importante para quienes han pasado largos períodos con dificultades para escuchar. “De verdad que los cambios son bien drásticos en el fondo. Una persona que ha pasado a lo mejor mucho tiempo sin escuchar y sin tener una ayuda auditiva y colocarlo y escuchar y poder conversar”, afirmó.



La salud auditiva también requiere prevención entre jóvenes



Aunque la entrevista estuvo especialmente vinculada al Mes de las Personas Mayores, Rojas enfatizó que el cuidado auditivo debe abordarse durante todas las etapas de la vida.

La exposición laboral a ruidos intensos, determinados ambientes de trabajo y el uso de audífonos para escuchar música a volúmenes elevados son algunos de los factores frente a los cuales recomendó adoptar medidas de protección.

“El ruido es muy nocivo ya, entonces, por lo mismo, es importante evitar exposiciones a sonidos muy prolongados y tener protección auditiva”, señaló.

Asimismo, aconsejó mantener un volumen moderado al utilizar audífonos y realizar controles auditivos periódicos, sin esperar a que las dificultades comiencen a afectar las actividades cotidianas.



GAES invita a realizar chequeos auditivos gratuitos en Punta Arenas



Durante el programa, Marisela Rojas informó que GAES dispone de una sucursal en Punta Arenas, ubicada en Mall Espacio Urbano, donde las personas pueden acceder a orientación profesional y realizar un chequeo auditivo.

“Los chequeos auditivos son gratuitos. Una experiencia en el fondo, quien los invitamos a todos a participar”, indicó.

La fonoaudióloga agregó que también existe la posibilidad de probar audífonos y conocer las distintas alternativas disponibles antes de tomar una decisión. Según explicó, tanto el chequeo como la experiencia de prueba de audífonos son gratuitos en la sucursal de Punta Arenas y en los distintos puntos de atención de la empresa en Chile.

Finalmente, Rojas hizo un llamado a no postergar la atención frente a las primeras señales de pérdida auditiva y a entender el cuidado de la audición como una inversión en bienestar.

“Lo más importante en el fondo es cuidar su salud auditiva y mejorar su calidad de vida”, concluyó durante su conversación con Buenos Días Región.





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