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7 de octubre de 2026

SEREMI DE ENERGÍA Y APORTE COMPENSATORIO 2027: "EL PRECIO REGULADO DEL GAS NO SE TOCA"

​El titular regional del ramo, Marco Antonio Pinto, despejó dudas y dio tranquilidad a la ciudadanía sobre el beneficio.

Seremi Magallanes_Marco Antonio Pinto_OCT2026

Despejando toda duda sobre el Aporte Compensatorio 2027 y el precio regulado del gas, habló esta mañana el Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto.

La autoridad regional del ramo afirmó, tras finalizar la exposición de la ministra Ximena Rincón en la Quinta Subcomisión Mixta de Presupuestos, Partida 24, que "ante la consulta por el Aporte Compensatorio en Magallanes, quiero ser muy enfático y claro. Tal como lo dijo nuestra ministra de Energía ayer en el Senado, el precio regulado del gas no se toca, por tanto, no habrá alza de la tarifa y sólo sigue reajustándose por IPC. La ciudadanía puede estar tranquila".   

Respecto a la rebaja, el Seremi Pinto añadió que "lo que esta disminución muestra, es que producir el gas está costando menos en la región; la eficiencia en producción se traduce en menor costo de producción y, por tanto, el aporte del Estado a ENAP, también es menor".   

"Es decir, menor costo, igual beneficio", sostuvo el titular regional de Energía, quien añadió que "la producción continuará satisfaciendo los requerimientos de la demanda proyectada".

Asimismo, el Seremi explicó que la ministra detalló de forma muy clarificadora el mecanismo de compensación, sus ajustes y variaciones.

"La reducción presupuestaria se explica por la disminución proyectada del costo de producción del gas de ENAP. Por esta razón, si baja la diferencia entre el costo de producir el gas y precio regulado al que ENAP lo vende para el consumo regional, también disminuye el monto que el Estado necesita compensar a la ENAP".

En este sentido, Pinto complementó: "dicho de otro modo, el aporte es una compensación a ENAP por vender gas en Magallanes por debajo de su costo de producción. Si producir este gas cuesta menos, la diferencia que debe financiar el fisco también puede bajar", cerró la autoridad. 

Finalmente, el Seremi Marco Antonio Pinto aclaró que el Aporte Compensatorio representará para el próximo año el 44,7 por ciento del presupuesto del Ministerio de Energía, "y no un 71 por ciento como circuló en un medio de comunicación regional".        

 


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