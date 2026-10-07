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7 de octubre de 2026

ANDES SALUD SE VISTE DE ROSA Y LANZA LA CAMPAÑA “ME CHEQUEARÉ” POR LA DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA

Con descuentos especiales en mamografías y ecografías mamarias, además de un pack integral de salud femenina, Andes Salud Magallanes se suma a octubre con una campaña que busca acercar estos exámenes a más mujeres de la región.

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​En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, Andes Salud Magallanes lanza la campaña “Me Chequearé: detectar el cáncer de mama a tiempo hace la diferencia”, iniciativa que busca incentivar a las mujeres a realizarse sus controles preventivos y exámenes de detección, reforzando el mensaje de que un diagnóstico oportuno puede marcar una diferencia significativa en el tratamiento y pronóstico de esta enfermedad.

 
El cáncer de mama continúa siendo uno de los tipos de cáncer más frecuentes entre las mujeres, por lo que los especialistas insisten en la importancia de mantener controles periódicos y consultar ante cualquier cambio o signo de alerta. En este contexto, la campaña busca generar conciencia sobre el valor de chequearse a tiempo, acercando a la comunidad información y alternativas concretas para acceder a sus exámenes.

 
Durante todo octubre, Andes Salud Magallanes desarrollará acciones de difusión y educación orientadas a pacientes y comunidad, con el propósito de fortalecer la cultura del autocuidado y promover hábitos de chequeo que contribuyan a una detección precoz.

 
Beneficios especiales para octubre

 
Como parte de esta iniciativa, Andes Salud Magallanes ha dispuesto beneficios exclusivos para pacientes Fonasa e Isapre, facilitando el acceso a exámenes y controles preventivos asociados a la salud de la mujer.

 
Entre ellos destacan:

 
50% de descuento en el copago de mamografía.

 
20% de descuento en el copago de ecografía mamaria.

 
Además, estará disponible un Pack Preventivo Mujer Octubre, que considera:

 
Consulta de matrona + toma y análisis de PAP (Citodiagnóstico corriente) + mamografía, por un valor de $25.000.
Consulta de matrona + toma y análisis de PAP (Citodiagnóstico corriente), por un valor de $20.000.

 
*Los valores no consideran valores de PAP.

 
El autocuidado no solo considera la mamografía, sino también los controles ginecológicos periódicos, el conocimiento de los factores de riesgo y la consulta médica frente a cualquier cambio o señal de alerta.

 
"Uno de los errores más frecuentes es pensar que, si no existen síntomas, no es necesario controlarse. La detección temprana sigue siendo nuestra mejor herramienta para enfrentar el cáncer. Un chequeo realizado a tiempo puede marcar una diferencia significativa en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las pacientes." Comentó el Dr. Mateo Pierotic, ginecólogo oncólogo de Andes Salud Magallanes.

 
Los beneficios estarán disponibles durante todo octubre. Para más información y reserva de horas, visita andessaludmagallanes.cl o comunícate al Contact Center 600 086 8277.

 
Porque cuando se trata de tu salud, chequearte a tiempo puede hacer la diferencia.



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