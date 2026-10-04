Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

4 de octubre de 2026

INSTALAN PLACA DE LA LÍNEA *4141 EN EL CFT DE MAGALLANES EN PORVENIR

​La iniciativa busca facilitar el acceso a información sobre este canal de apoyo en salud mental entre estudiantes y la comunidad educativa.

placa

La Secretaría Regional Ministerial de Salud, junto al sector salud y el Centro de Formación Técnica Estatal de Magallanes, instaló una placa informativa de la línea *4141 “No Estás Solo, No Estás Sola” en la sede del CFT en Porvenir.

La iniciativa busca mantener visible este canal de apoyo para estudiantes, docentes y funcionarios, entregando información sobre dónde recurrir ante una crisis de salud mental asociada al suicidio. La actividad se enmarca en las acciones de prevención que se desarrollan en la Región de Magallanes.

La psicóloga del Programa de Salud Mental de la SEREMI de Salud, Maribel Bustos, explicó que la instalación forma parte de una estrategia de difusión iniciada el año pasado y reforzada durante 2026 mediante el trabajo con distintas instituciones. En este contexto, destacó la incorporación del CFT de Magallanes, sede Porvenir, a la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio.

Desde el CFT, la profesional Nicole Amestica señaló que la instalación fue impulsada por la Unidad de Género e Inclusión y contó con la participación de docentes, estudiantes y un representante de la Oficina Provincial de la SEREMI de Salud en Tierra del Fuego.

La línea *4141 “No Estás Solo, No Estás Sola” es un servicio gratuito de orientación y apoyo para personas que enfrentan una crisis de salud mental asociada al suicidio. De acuerdo con la información entregada por la SEREMI de Salud, funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, y es atendida por profesionales de la psicología.


105349

PORVENIR PARTICIPÓ EN FIT 2026 Y PRESENTÓ LA RUTA DEL FUEGO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SALUD Y DEPORTE INICIAN EN MAGALLANES MES DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

Leer Más

La actividad se realizó en el Polideportivo 18 de Septiembre de Punta Arenas y reforzó la importancia de la actividad física, los controles preventivos y la detección oportuna.

La actividad se realizó en el Polideportivo 18 de Septiembre de Punta Arenas y reforzó la importancia de la actividad física, los controles preventivos y la detección oportuna.

ROD_9645 (Copiar)
nuestrospodcast
placa

INSTALAN PLACA DE LA LÍNEA *4141 EN EL CFT DE MAGALLANES EN PORVENIR

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
placa

INSTALAN PLACA DE LA LÍNEA *4141 EN EL CFT DE MAGALLANES EN PORVENIR

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | REPARA MI CASA QUE AMENAZA RUINA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadoriquelme

DIPUTADO RIQUELME ANUNCIA RECURSO DE PROTECCIÓN PARA INTENTAR REVERTIR TRASLADO DE REO DE ALTA PELIGROSIDAD A MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.