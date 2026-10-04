INSTALAN PLACA DE LA LÍNEA *4141 EN EL CFT DE MAGALLANES EN PORVENIR

La Secretaría Regional Ministerial de Salud, junto al sector salud y el Centro de Formación Técnica Estatal de Magallanes, instaló una placa informativa de la línea *4141 “No Estás Solo, No Estás Sola” en la sede del CFT en Porvenir.

La iniciativa busca mantener visible este canal de apoyo para estudiantes, docentes y funcionarios, entregando información sobre dónde recurrir ante una crisis de salud mental asociada al suicidio. La actividad se enmarca en las acciones de prevención que se desarrollan en la Región de Magallanes.

La psicóloga del Programa de Salud Mental de la SEREMI de Salud, Maribel Bustos, explicó que la instalación forma parte de una estrategia de difusión iniciada el año pasado y reforzada durante 2026 mediante el trabajo con distintas instituciones. En este contexto, destacó la incorporación del CFT de Magallanes, sede Porvenir, a la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio.

Desde el CFT, la profesional Nicole Amestica señaló que la instalación fue impulsada por la Unidad de Género e Inclusión y contó con la participación de docentes, estudiantes y un representante de la Oficina Provincial de la SEREMI de Salud en Tierra del Fuego.

La línea *4141 “No Estás Solo, No Estás Sola” es un servicio gratuito de orientación y apoyo para personas que enfrentan una crisis de salud mental asociada al suicidio. De acuerdo con la información entregada por la SEREMI de Salud, funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, y es atendida por profesionales de la psicología.

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