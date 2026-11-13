FUNCIONARIOS DE SERNAPESCA SE CERTIFICAN PARA REFORZAR CONTROLES A NAVES DE PABELLÓN EXTRANJERO EN PUERTOS AUSTRALES DEL PAÍS

La Armada de Chile a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) organizó el curso Internacional de Inspectores de Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), donde el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) cumple un importante rol en garantizar que se cumpla la normativa pesquera nacional como internacional.





En este sentido, tres funcionarios de Sernapesca de la región de Magallanes participaron en el curso con el fin de certificarse para realizar esta labor fiscalizadora a bordo de naves de pabellón extranjero que atraquen en puertos nacionales de la zona austral del país.





Además, la directora regional de Sernapesca en Magallanes, Ximena Gallardo, expuso sobre la labor y las fiscalizaciones que realiza el Servicio conforme a las medidas del Estado Rector del Puerto en la zona austral.

​



En total, el curso contó con 18 alumnos de Chile, Estados Unidos y Argentina y tuvo como objetivo poner en énfasis el alcance de la CCAMLR y lo que significa inspeccionar y fiscalizar en aguas de la zona austral a naves de pabellón extranjero.

​



Ximena Gallardo destacó: "Contar con funcionarios certificados es fundamental para fortalecer el rol de Chile como Estado Rector del Puerto, permitiendo realizar fiscalizaciones a embarcaciones de pabellón extranjero que recalan en la región. Con estas inspecciones podemos verificar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional, de acuerdo con los tratados en los que participamos como país, aportando a la protección de los recursos marinos y a la batalla contra la pesca ilegal a nivel mundial. Además, verificamos la instalación de cámaras a bordo y el funcionamiento del posicionador satelital para monitorear de manera permanente".