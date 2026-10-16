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16 de octubre de 2026

SERNAPESCA Y ARMADA DE CHILE REFUERZAN VIGILANCIA DE LA EXTRACCIÓN DE CENTOLLA EN LOS CANALES DEL SUR DE LA REGIÓN

Desde Sernapesca recordaron que el uso de redes para la extracción de centolla y procesar el recurso a bordo de las embarcaciones es ilegal.

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Personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y de la Armada de Chile, llevaron a cabo un operativo de fiscalización a bordo de la Lancha de Servicios Generales (LSG) Alacalufe, navegando por el Canal Ballenero, Canal Beagle, Islas Wollaston y Seno de Año Nuevo con el objetivo de controlar la actividad extractiva de la centolla.

Durante el operativo de 4 días se logró controlar a un total de 14 embarcaciones extractivas y 3 lanchas comercializadoras. En la inspección el personal fiscalizador revisó principalmente los permisos de pesca de las naves extractivas, sus capturas almacenadas en bodegas y cubierta, la utilización de trampas, la carnada autorizada para esta actividad, y el estado y operación de dispositivos de posicionamiento satelital para el caso de lanchas mayores y comercializadoras.

Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes, destacó: "El objetivo de este operativo en, el que navegamos 680 millas logrando llegar a zonas muy aisladas, fue velar por el cumplimiento de la normativa que regula la actividad pesquera y extractiva. Este operativo, en particular, tuvo foco en el cumplimiento del uso del arte de pesca autorizado para la captura de centolla, es decir, el uso exclusivo de trampas y la captura de ejemplares machos sobre talla mínima. En este sentido queremos destacar el cumplimiento normativo por parte de los agentes fiscalizados, ya que no detectamos ninguna falta. Finalmente quiero agradecer el apoyo de la Armada de Chile en estas fiscalizaciones de gran importancia para la sustentabilidad de la actividad extractiva".

Desde Sernapesca recordaron que el uso de redes para la extracción de centolla y procesar el recurso a bordo de las embarcaciones es ilegal.


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AUTORIDADES REGIONALES DE MAGALLANES CONOCEN EN TERRENO LA OPERACIÓN Y LOS ESTÁNDARES AMBIENTALES DE BLUMAR

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