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14 de octubre de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS CONSTITUYE COMITÉ DE COORDINACIÓN OPERATIVA EN SEGURIDAD

La instancia reunió a Carabineros, PDI, Fiscalía y equipos municipales para coordinar acciones concretas de prevención y persecución del delito.

COMITÉ DE COORDINACIÓN OPERATIVA (4)

Con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto frente a las principales problemáticas de seguridad de la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas constituyó el Comité de Coordinación Operativa, instancia establecida en la Ley 21.802 de Seguridad Municipal que busca articular el trabajo entre el municipio, Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.

La primera sesión permitió avanzar en la puesta en marcha de este comité, identificar las principales problemáticas de seguridad comunal y definir prioridades para el trabajo coordinado. De acuerdo con la normativa, la instancia sesionará mensualmente y estará orientada a impulsar acciones concretas y visibles, en concordancia con los lineamientos del Plan Comunal de Seguridad Pública.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la creación de este espacio, aunque advirtió que aún se requiere la publicación de los reglamentos que permitirán precisar las nuevas atribuciones contempladas en la ley. "Es parte de una ley nueva que costó bastante tiempo, pero que todavía no cuenta con sus reglamentos. Estamos a la espera de conocer cuáles serán las facultades, porque no sacamos nada con estar conversando en una mesa sobre los problemas de la ciudad si después no hay acciones en la calle. Esperamos que este cambio sea positivo y nos permita trabajar de manera más operativa", señaló.

El jefe comunal agregó que una de las prioridades abordadas fue la violencia intrafamiliar (VIF), problemática que, según indicó, en Punta Arenas suele estar asociada al consumo de alcohol y al uso de armas blancas. En ese contexto, el edil planteó la necesidad de avanzar en la identificación de patrones y la georreferenciación de las denuncias para focalizar de mejor manera las intervenciones. "Estamos buscando perfilar a las víctimas, que generalmente son mujeres jóvenes de entre 18 y 35 años, y georreferenciar las denuncias para intervenir de forma más eficaz en los lugares donde se concentran estos llamados. Para eso necesitamos la colaboración de Carabineros, la PDI, la Fiscalía y también de los tribunales, porque la información no está reunida en un solo espacio", explicó.

Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, destacó que la nueva normativa incorpora a los municipios de manera más directa en las labores operativas de prevención y persecución del delito. "Esta instancia nos permite conocer y compartir estadísticas de la Municipalidad, Carabineros y la Policía de Investigaciones, complementando el trabajo que ya desarrollamos mediante las patrullas mixtas. Es un primer hito en la implementación de la ley, que también contempla cambios importantes en el Plan Comunal de Seguridad Pública", indicó.

Sanhueza recordó que la comuna mantiene cinco prioridades en materia de seguridad: violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y drogas, incivilidades, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y ruidos molestos, estos últimos incorporados debido a la frecuencia de los llamados que reciben las líneas municipales 800 800 134 y Carabineros. Asimismo, el funcionario municipal precisó que las nuevas atribuciones para los inspectores municipales, incluidos el uso de elementos de defensa menos letales, requieren de reglamentos que aún están pendientes. Su implementación también implicará inversiones en equipamiento y capacitación del personal.

Desde el Ministerio Público, el fiscal local subrogante de Punta Arenas, Fernando Dobson, valoró la coordinación entre las instituciones para mejorar la prevención y la persecución penal. "Es fundamental la coordinación entre quienes estamos abocados a la persecución de los delitos y, en definitiva, a brindar mayor seguridad a los habitantes de la comuna. Hemos observado reiteradamente casos de violencia intrafamiliar y delitos asociados a la violencia de género, donde también aparece el consumo de alcohol como un factor relevante. Todo esfuerzo conjunto para prevenir y evitar estos hechos es importante", sostuvo.

En tanto, el mayor Sergio Castellón, comisario de la Primera Comisaría de Carabineros, señaló que el comité permitirá abordar de manera coordinada las distintas problemáticas de la comuna, con especial atención a la violencia intrafamiliar. Además, el efectivo policial destacó que, mientras se publican los reglamentos de la nueva ley, continuarán trabajando con el municipio mediante el intercambio de información, las patrullas mixtas y los programas de apoyo a víctimas, con el propósito de responder oportunamente a los requerimientos de la comunidad.

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