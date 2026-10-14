CORMAG INVITA A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS A CONOCER OPORTUNIDADES EN INDUSTRIA MICE

​En el marco de la Semana de la Pyme, impulsada por la Seremi de Economía, la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) abrirá las puertas de su cowork este jueves 15 de octubre, a las 17:00 horas, en Av. Colón N.º 1188, para recibir a empresas y emprendedores regionales interesados en conocer las oportunidades que ofrece el turismo MICE, vinculado a congresos, convenciones, eventos y viajes de incentivo.



La invitación está dirigida específicamente a pymes con inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Interno, que cuenten con productos, servicios y capacidades para integrarse como proveedores de esta industria, en rubros como hotelería, gastronomía, transporte, turismo, producción de eventos, servicios audiovisuales, diseño, publicidad, artesanía, cultura, servicios profesionales y comercio complementario.



Durante el encuentro se darán a conocer las oportunidades de este sector emergente en Magallanes y la posibilidad de formar parte del primer Dossier MICE Magallanes, elaborado por CORMAG para visibilizar la oferta regional.



“El turismo MICE representa una oportunidad para el desarrollo regional y el fomento productivo, especialmente durante los meses de menor actividad turística. Esta industria requiere múltiples servicios, más allá de la hotelería y la gastronomía, como transporte, producción de eventos y servicios especializados. Por eso, queremos acercar estas oportunidades a las pymes regionales con potencial para integrarse a este mercado”, señaló Yenny Oyarzo, gerenta general de CORMAG.



La participación requiere inscripción previa, a través del siguiente enlace: https://tinyurl.com/54s4zyst







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