LIGA ESCOLAR DE ATLETISMO REUNIÓ A 200 ESTUDIANTES EN SU TERCERA FECHA EN PUNTA ARENAS

Con la participación de 200 estudiantes de establecimientos educacionales de Punta Arenas e invitados de Río Gallegos, se desarrolló este sábado la tercera fecha de la Liga Escolar de Atletismo 2026. La iniciativa, impulsada por la Fundación Municipal de Deportes

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y la Asociación Regional de Atletismo, busca promover esta disciplina entre niños, niñas y jóvenes, además de entregar espacios de competencia y formación deportiva a estudiantes de la comuna.



"Lo más importante aquí es que los niños tengan la oportunidad de practicar deporte y, si este es competitivo, adquirir experiencia que luego puedan aprovechar en las distintas competencias nacionales en las que esperamos que puedan participar", señaló Claudio



Radonich, alcalde de Punta Arenas.

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Además, el jefe comunal explicó que "los recursos que tenemos son los mismos, pero aquí el dinero está disponible exclusivamente para los deportistas, para los que están por primera vez o los que están más consolidados, y por eso es que hemos desarrollado tantas actividades durante estos últimos años como Fundación Municipal de Deportes y como Municipalidad", dijo Radonich.

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Entre los participantes estuvo Vicente Tapia, atleta del Liceo Adventista, quien valoró positivamente la posibilidad de competir con estudiantes de distintos establecimientos y conocer el nivel deportivo de otros representantes de la región. "Me parece bastante bien porque no solo puede competir uno de un colegio, sino que puede competir de varios, incluso escuché que vienen de Argentina algunos, así que eso es muy bueno para saber cuáles son las mejores marcas de acá, de esta región", comentó.

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La Liga Escolar de Atletismo 2026 contempla cuatro fechas durante el año, realizadas en mayo, octubre y noviembre, utilizando la pista atlética del Estadio Fiscal de Punta Arenas y la zona de lanzamientos. Tras la jornada del 10 de octubre, la competencia concluirá el sábado 7 de noviembre.