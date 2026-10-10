ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN DE PUNTA ARENAS DESTACAN CON PROYECTO DE ROBÓTICA

Estudiantes de tercero medio del Liceo Polivalente Sara Braun de Punta Arenas fueron seleccionados para recibir el reconocimiento “Futuros Innovadores Senior”, tras participar en una capacitación de robótica organizada por WRO Chile y la Fundación Volemos Alto. Como parte del proceso, desarrollaron el diseño de un chaleco robótico de autorregulación, pensado como apoyo para personas que experimentan episodios de desregulación.

En el programa ¿Y tú, qué opinas?, de Polar Comunicaciones, la educadora diferencial Claudia Mancilla y los estudiantes Benjamín Galindo, Regi Bustamante y Pedro Pablo Altamirano compartieron detalles de esta experiencia formativa. La capacitación incluyó contenidos de robótica, inglés, desarrollo personal y trabajo en equipo, con sesiones que se extendían después de la jornada escolar.

La propuesta surgió del objetivo de crear una herramienta que respondiera a una necesidad de la comunidad. El equipo trabajó en un diseño que contempla un sistema de presión mediante bolsas de aire ubicadas en sectores del torso, con la intención de generar una sensación similar a un abrazo de contención. También evaluaron aspectos prácticos, sensoriales y económicos para simplificar el producto y considerar su accesibilidad para las familias.

Durante la conversación en ¿Y tú, qué opinas?, los estudiantes explicaron que el proyecto todavía se encuentra en etapa de diseño, pero esperan avanzar hacia la construcción de un prototipo que permita evaluar su funcionamiento. La iniciativa refleja el interés de los jóvenes por aplicar los conocimientos adquiridos en una solución que pueda tener utilidad más allá del ámbito escolar.

La educadora Claudia Mancilla destacó el trabajo realizado por los estudiantes y el reconocimiento obtenido a nivel nacional. Sin embargo, las dificultades para conseguir pasajes a Santiago con poca anticipación y sus elevados costos complicaron la posibilidad de asistir presencialmente a la ceremonia de premiación. La experiencia fue compartida en los espacios informativos de Radio Polar, que dan visibilidad al trabajo educativo y a las iniciativas desarrolladas por estudiantes de la región de Magallanes.





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