UMAG CAE EN LA FINAL Y SE QUEDA CON EL SUBCAMPEONATO DEL NACIONAL DE FUTSAL FENAUDE EN PUNTA ARENAS

El equipo de futsal de la Universidad de Magallanes (UMAG) finalizó en el segundo lugar del Campeonato Nacional Universitario Fenaude 2026. En el encuentro disputado en la cancha principal del Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, el representativo anfitrión fue derrotado por 2-4 frente a la Universidad de Antofagasta.

Los locales llegaron a este compromiso decisivo luego de una exigente jornada de semifinales. En dicha instancia, la escuadra universitaria superó a la Universidad de Chile mediante una dramática definición a penales, luego de igualar a cuatro tantos en el tiempo reglamentario.

El torneo desarrollado en la capital regional reunió a diversas selecciones universitarias del país. Los encuentros disputados por el plantel local contaron con una masiva asistencia de público, evidenciando el interés de la comunidad por seguir a los deportistas de la zona e incentivando a continuar con este tipo de instancias con otros deportes.