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9 de octubre de 2026

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA IMPULSA MESA DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ PARA FORTALECER EL TRABAJO INTERSECTORIAL

​La instancia, encabezada por el delegado presidencial provincial Liber Lazo Navarro, convocó a distintos servicios e instituciones vinculados a la promoción, protección y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la provincia.

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Este miércoles, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza dio el vamos a la Mesa de Protección de la Niñez, instancia de coordinación interinstitucional liderada por la Delegación y que busca fortalecer el trabajo conjunto de los distintos servicios y programas relacionados con la protección, promoción y respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La jornada reunió a representantes de diversos organismos vinculados al ámbito de la niñez, con el propósito de avanzar en una coordinación permanente que permita abordar de manera articulada las necesidades existentes en la provincia y fortalecer los mecanismos de protección.

El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, destacó la importancia de generar una coordinación renovada entre las instituciones para avanzar en respuestas oportunas y efectivas. “Estamos seguros de que con esta renovada coordinación que vamos a lograr con esta mesa de trabajo de protección de la niñez, vamos a mejorar la forma en la cual llegamos a los niños, niñas y adolescentes. Tenemos instituciones, tenemos servicios, tenemos instrumentos, los cuales deben trabajar y coordinarse para mejorar las condiciones que les damos a nuestros jóvenes. Estamos seguros de que vamos a lograr un impacto real en la condición de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Por su parte, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas, valoró la convocatoria y el trabajo intersectorial como una herramienta fundamental para abordar las necesidades de la niñez. “El diagnóstico lo tenemos bastante claro y sabemos que la mejor forma de trabajar y utilizar los recursos óptimamente es el trabajo intersectorial. Quiero agradecer a cada una de las instituciones que participaron de esta mesa, que tienen muy claro hacia dónde tenemos que avanzar para seguir protegiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Desde la Defensoría de la Niñez, la coordinadora de la sede regional, Viviana Bazán, destacó la disposición de la institución para aportar técnicamente al trabajo de esta instancia. “Estamos aquí como ente técnico en la mesa de coordinación interinstitucional que convocó el delegado presidencial, justamente para poder ponernos a disposición para colaborar con lo que se requiera respecto de la promoción, protección y difusión de derechos. La idea es generar planes articulados que permitan llegar a tiempo, sostener las atenciones y activar los circuitos de protección”.

En tanto, la abogada del programa Mi Abogado, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial y del Ministerio de Justicia, Fernanda Niesel, valoró la instancia de coordinación y el desafío de fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones.  “El ámbito de infancia requiere mucha protección, pero también mucha sensibilización. Nos llevamos una harta tarea, hay mucho que trabajar y también agradecemos esta instancia, que sin duda siempre es provechosa”.

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza se destacó que esta mesa constituye un espacio para articular capacidades, fortalecer los circuitos de protección y avanzar en acciones coordinadas que permitan responder de manera oportuna a las necesidades de niños, niñas y adolescentes de la provincia.

La Mesa de Protección de la Niñez continuará desarrollando un trabajo intersectorial, promoviendo la coordinación entre los distintos organismos y servicios con competencias en esta materia, con el objetivo de generar respuestas integrales y contribuir a mejorar las condiciones de vida y bienestar de la niñez y adolescencia en Última Esperanza.

 

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DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA Y SEREMI DEL DEPORTE DESTACAN LOGROS DE JÓVENES DEPORTISTAS DE PUERTO NATALES

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