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8 de octubre de 2026

UN P-111 DE LA ARMADA DE CHILE CONTROLA EL PASO DEL DESTRUCTOR ARGENTINO ALMIRANTE BROWN POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

El buque trasandino navegó este paso en su retorno a puerto base tras participar en el ejercicio LXVII-Perú 2026

p111

Un avión Embraer EMB.111A(N) Bandeirante Patrulha (P-111) del Grupo Aeronaval Sur de la Armada de Chile controló en el Estrecho de Magallanes el paso del destructor ARA Almirante Brown (D-10) de la Armada Argentina que retorna a su puerto base tras participar en el ejercicio multinacional Unitas LXVII-Perú 2026.

Desde la Armada de Chile resaltaron que esta actividad se enmarca en el despliegue ininterrumpido que mantiene la institución para ejercer un control efectivo sobre esta conexión entre los oceános Pacífico y Atlántico.

"Muy buenas tardes ARA Almirante Brown. Este es un avión de la Armada de Chile, quien le da la más cordial bienvenida al Estrecho de Magallanes. En nombre de la Tercera Zona Naval, lo felicitamos, Bravo Zulú, por la destacada participación en el ejercicio internacional Unitas. Les deseamos una excelente navegación y mejor recalada a puerto", expresó radialmente un piloto del P-111 al comunicarse con la unidad extranjera.

Por su parte, desde el destructor de la clase Meko 360 de la Flota de Mar del país trasandino respondieron: "Aquí Armada Argentina. Muchísimas gracias por el saludo. Muchísimas gracias por la cordial bienvenida. Quedamos atento al 1-6".

En este marco, dos oficiales de la Armada de Chile embarcaron en el patrullero ARA Contraalmirante Cordero (P-54), según Ex-Ante, para cumplir como es habitual en otros buques que cruzan este paso, labores de asesoramiento marítimo y para asegurar que su tránsito se desarrollara sin inconvenientes mientras navegaba en aguas territoriales chilenas.

Fuente: infodefensa.com



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