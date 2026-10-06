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6 de octubre de 2026

LICEO SAN JOSÉ DE PUNTA ARENAS CELEBRA NUEVA VERSIÓN DE LA COPA GIRARDELLI Y PROYECTA SU PARTICIPACIÓN SUDAMERICANA

Polar en el deporte ​

Diseño sin título (4)

El desarrollo del deporte escolar en Punta Arenas y la región de Magallanes fue el foco central en una reciente edición de Polar en el deporte. En la instancia, el coordinador de ACLE del Liceo San José, Ricardo Ojeda, junto a los estudiantes Jairo Linares, Cristóbal Pozo y Tomás Cuell, analizaron el positivo impacto de la tradicional Copa Santiago Girardelli, torneo que convocó a diversos establecimientos locales.

Durante la emisión a través de Radio Polar y sus distintas plataformas, Ojeda destacó el alto interés de los jóvenes por la actividad física, revelando que cerca de ochocientos alumnos participan en los talleres del establecimiento. Además, el docente valoró ante los micrófonos de Polar Comunicaciones que estas instancias no solo forman a nivel competitivo, sino que entregan herramientas integrales y una sana convivencia para cada joven magallánico.

Los estudiantes relataron sus positivas experiencias en la reciente copa, donde el equipo del Liceo San José se coronó campeón en vóleibol y obtuvo el tercer lugar en balonmano. Asimismo, a lo largo de Polar en el deporte se resaltó el título nacional escolar obtenido por la selección de futsal Sub-14, plantel que representará a Chile en el próximo sudamericano que se disputará en Guayaquil, Ecuador.

Finalmente, el espacio deportivo rindió un merecido reconocimiento al equipo femenino local "Vientos del Sur". La delegación de Punta Arenas se consagró campeona en la categoría para mayores de sesenta años durante el Campeonato Nacional de Newcom en El Quisco, demostrando que la pasión por la actividad física en la zona austral se mantiene viva en todas las generaciones.

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LICEO SAN JOSÉ DE PUNTA ARENAS SE CORONA CAMPEÓN NACIONAL DE FUTSAL SUB-14

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