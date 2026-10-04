DEL ESTRECHO TRAIL INCORPORA CATEGORÍA DE 21K PARA SU TERCERA EDICIÓN

La tercera edición de Del Estrecho Trail se realizará el próximo 14 de noviembre en el Parque del Estrecho de Magallanes, con una nueva categoría PRO de 21 kilómetros dirigida a corredores con mayor experiencia. La competencia también contará con recorridos de 2K y 8K para participantes con distintos niveles de preparación.

La incorporación de la distancia de 21K es una de las principales novedades de esta edición. Según la organización, la primera etapa de preventa agotó sus cupos y actualmente se encuentra abierta una nueva fase de inscripciones para quienes quieran participar en la competencia.

El circuito tendrá como escenario el Parque del Estrecho de Magallanes, específicamente el sector de Punta Santa Ana, donde los participantes recorrerán senderos en un entorno que combina elementos naturales y patrimoniales vinculados a la historia de la navegación y exploración de la zona.

La directora de la carrera, Fernanda Yáñez, señaló que esta tercera edición representa un nuevo desafío para la organización y destacó el aumento de auspiciadores y el interés de las familias por participar en la actividad.

Desde el Parque del Estrecho, su gerente Ximena Castro valoró la realización del evento y destacó la posibilidad de vincular el deporte con el patrimonio y la naturaleza del lugar. En tanto, Carlos Valdebenito, presidente de la agrupación Magallanes Trail Runners, valoró las nuevas distancias incorporadas para esta edición.

Las inscripciones continúan abiertas para las categorías disponibles a través de la plataforma Welcu.

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