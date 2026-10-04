Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

4 de octubre de 2026

DEL ESTRECHO TRAIL INCORPORA CATEGORÍA DE 21K PARA SU TERCERA EDICIÓN

​La competencia se realizará el 14 de noviembre en el Parque del Estrecho de Magallanes y también contará con recorridos de 2K y 8K.

Del_Estrecho_Trail_web

La tercera edición de Del Estrecho Trail se realizará el próximo 14 de noviembre en el Parque del Estrecho de Magallanes, con una nueva categoría PRO de 21 kilómetros dirigida a corredores con mayor experiencia. La competencia también contará con recorridos de 2K y 8K para participantes con distintos niveles de preparación.

La incorporación de la distancia de 21K es una de las principales novedades de esta edición. Según la organización, la primera etapa de preventa agotó sus cupos y actualmente se encuentra abierta una nueva fase de inscripciones para quienes quieran participar en la competencia.

El circuito tendrá como escenario el Parque del Estrecho de Magallanes, específicamente el sector de Punta Santa Ana, donde los participantes recorrerán senderos en un entorno que combina elementos naturales y patrimoniales vinculados a la historia de la navegación y exploración de la zona.

La directora de la carrera, Fernanda Yáñez, señaló que esta tercera edición representa un nuevo desafío para la organización y destacó el aumento de auspiciadores y el interés de las familias por participar en la actividad.

Desde el Parque del Estrecho, su gerente Ximena Castro valoró la realización del evento y destacó la posibilidad de vincular el deporte con el patrimonio y la naturaleza del lugar. En tanto, Carlos Valdebenito, presidente de la agrupación Magallanes Trail Runners, valoró las nuevas distancias incorporadas para esta edición.

Las inscripciones continúan abiertas para las categorías disponibles a través de la plataforma Welcu.


marcouribe

MARCO URIBE, PRESIDENTE REGIONAL DEL FRENTE AMPLIO: “LA CONTINUIDAD DEL ESTADO ES FUNDAMENTAL PARA NUESTRA REGIÓN”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

TURISMO MUJER INCORPORA A PUERTO NATALES A SU NUEVA TEMPORADA CON DOS ALTERNATIVAS DE VIAJE

Leer Más

​El programa de SERNATUR contempla cerca de 5.000 cupos para viajar entre lo que resta de 2026 y mediados de 2027, con opciones hacia distintos destinos del país.

​El programa de SERNATUR contempla cerca de 5.000 cupos para viajar entre lo que resta de 2026 y mediados de 2027, con opciones hacia distintos destinos del país.

NATALES
nuestrospodcast
Del_Estrecho_Trail_web

DEL ESTRECHO TRAIL INCORPORA CATEGORÍA DE 21K PARA SU TERCERA EDICIÓN

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
Del_Estrecho_Trail_web

DEL ESTRECHO TRAIL INCORPORA CATEGORÍA DE 21K PARA SU TERCERA EDICIÓN

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
zonaustral

ZONAUSTRAL REALIZARÁ ACTIVIDADES GRATUITAS PARA PERSONAS MAYORES DURANTE OCTUBRE

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
COGRID

AUTORIDADES REGIONALES ENCABEZAN COGRID Y DECLARAN ALERTA ROJA POR CRECIDAS DE CAUCE DEL RÍO LAS MINAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.