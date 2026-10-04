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4 de octubre de 2026

SANTO TOMÁS ABRIRÁ SU PERIODO DE MATRÍCULAS 2027 EL 7 DE OCTUBRE EN PUNTA ARENAS

​El proceso contempla matrícula costo cero hasta el 30 de octubre, 12 carreras y la incorporación de Ingeniería Industrial en formato diurno.

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Santo Tomás iniciará el próximo miércoles 7 de octubre su proceso de matrículas para estudiantes nuevos correspondiente a la Admisión 2027. La institución contempla una oferta de 12 carreras, seis en jornada diurna y seis vespertinas, además de matrícula costo cero hasta el 30 de octubre.

El proceso estará disponible hasta el 31 de marzo, sujeto a disponibilidad de cupos. Las matrículas se pueden realizar en la sede ubicada en Mejicana 665, entre las 8:00 y las 20:00 horas. Para quienes ya egresaron de enseñanza media se solicita cédula de identidad vigente, licencia de enseñanza media y concentración de notas. En el caso de estudiantes que aún cursan 4.º medio, deben presentar su cédula de identidad y certificado de alumno regular.

Para la Admisión 2027, el Instituto Profesional ofrecerá Servicio Social, Ingeniería en Administración de Empresas y Contador Auditor en jornada vespertina, además de la nueva carrera de Ingeniería Industrial en formato diurno. En tanto, el Centro de Formación Técnica contará con carreras vinculadas a las áreas de preparación física, servicios aerocomerciales, educación parvularia, veterinaria, administración, logística, hotelería, turismo y enfermería.

Técnico en Enfermería se impartirá en jornadas diurna y vespertina, mientras que Preparador Físico, Servicios Aerocomerciales y Transportes Turísticos, Técnico en Educación Parvularia 1.º y 2.º básico y Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria tendrán modalidad diurna. En jornada vespertina se ofrecerán Técnico en Administración Logística y Técnico en Hotelería y Turismo.

La directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Admisión, Daniela Torres de La Maza, informó además que existen alternativas de continuidad de estudios para estudiantes que busquen completar una carrera profesional. Entre ellas se encuentran opciones Advance online en la Universidad Santo Tomás para Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial y Trabajo Social, además de planes de continuidad presenciales para distintas carreras técnicas y profesionales.

La institución también informó que la matrícula costo cero estará disponible hasta el 30 de octubre. Según indicó Torres, los estudiantes matriculados pueden acceder a orientación para postular a beneficios ministeriales, de JUNAEB e internos. Para consultas, Admisión dispone del teléfono 61 2 2363967, WhatsApp +56 9 6846 3127 y el correo [email protected].


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