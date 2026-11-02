CHALLENGER ENERGÍAS RENOVABLES REUNIÓ A ESTUDIANTES SECUNDARIOS EN SANTO TOMÁS

En el patio techado de la sede de Santo Tomás, ubicada en calle Mejicana 665, se desarrolló la competencia interescolar Challenger: Energías Renovables, instancia que congregó a estudiantes de enseñanza media del Liceo Luis Alberto Barrera, Liceo María Behety de Menéndez y el Instituto Superior de Comercio (Insuco). Además, el jurado estuvo integrado por el seremi de Energía, Marco Antonio Pinto; el seremi de Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld, y el gerente de operaciones de Gasco Magallanes, Pedro Martín.



La actividad tuvo como objetivo promover el interés por las energías renovables y su importancia, mediante una experiencia práctica que fortaleciera la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Tras las presentaciones, el primer lugar fue para el Insuco, el segundo para el Liceo María Behety de Menéndez y el tercero para el Liceo Luis Alberto Barrera.



Gisela Dietert, coordinadora de Vinculación con el Medio y Egresados de Santo Tomás, explicó que el torneo se enmarca en el proyecto emblemático Renovando Energías, “donde nuestro principal foco es educar a los estudiantes de los establecimientos de la región, sobre todo de enseñanza media, en conceptos relacionados con las energías renovables, la descarbonización, el cambio climático, la eficiencia energética y la economía circular, para que puedan tener la visión y conocer las ventajas del uso de estas energías”.



Dietert agregó que “esto se viene trabajando desde el primer semestre con estudiantes de Técnico en Gestión en Medio Ambiente, quienes se acercaron a los diferentes establecimientos y realizaron charlas sobre los tipos de energía renovable que existen y sus usos. Este proceso finaliza con este torneo”.



Por su parte, el seremi de Energía de Magallanes y de la Antártica Chilena, Marco Antonio Pinto, felicitó a Santo Tomás, a sus autoridades y al equipo organizador “por impulsar este Challenger de Energías Renovables, una iniciativa que acerca el conocimiento, la innovación y el emprendimiento a nuestros jóvenes”. La autoridad destacó además “el talento, la creatividad y el entusiasmo de los estudiantes, quienes nos demuestran sus ganas de aprender, asumir desafíos y emprender”, y valoró que este tipo de instancias contribuyan al desarrollo futuro de Magallanes y de Chile.



La voz de los estudiantes



Betania González, estudiante de segundo medio del Insuco e integrante del equipo ganador, comentó que “fue una experiencia bastante agradable, donde pude compartir con compañeros con los que no había compartido antes. Me hubiera gustado aprender esto en un curso más pequeño, porque siento que lo habría entendido mucho más fácil; sin embargo, estas instancias también nos enseñan bastante”.



En tanto, Vicente Pérez, estudiante de segundo medio del Liceo Luis Alberto Barrera, cuyo equipo obtuvo el tercer lugar, calificó la jornada como “una experiencia bastante bonita y significativa para nosotros, porque fue de aprendizaje. Pudimos desarrollar conocimientos que no teníamos y aprendimos tanto de los otros equipos como de los comentarios del jurado. Haber participado y presentado fue bastante grato y lo repetiría”.



La jornada culminó con un reconocimiento a cada estudiante por su participación y la premiación de los tres primeros lugares.



