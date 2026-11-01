COLUMNA DE OPINIÓN | EL APORTE DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS EN CHILE

​Hoy, 31 de octubre, es el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Es una fecha que

quedó establecida por ley durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y quiero

aprovecharla para hablar de lo que las iglesias han hecho por la sociedad



​Desde que nació, la iglesia se preocupó de los que nadie atendía. En el Imperio Romano los

cristianos recogían a niños abandonados y cuidaban a enfermos y ancianos, y ese trabajo

fue clave en el origen de los hospitales y de los lugares de acogida. Después vino la

Reforma que inició Martín Lutero, que quiso que la gente leyera la Biblia en su propio

idioma, y con eso creció la alfabetización. El sociólogo alemán Max Weber estudió, en "La

ética protestante y el espíritu del capitalismo", cómo las convicciones protestantes y el valor

del trabajo influyeron en el desarrollo de los países donde se arraigaron.

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En Chile pasó lo mismo desde el comienzo de la República. Bernardo O'Higgins recibió al

educador y misionero escocés Diego Thomson, que enseñó a leer con el método

lancasteriano y usó la Biblia como texto, en un país donde muy poca gente iba a la escuela.







Los evangélicos pagaron un costo por eso. En el siglo XIX y a comienzos del XX, sobre todo

las clases acomodadas los discriminaban, y en los colegios los trataban mal. A quienes

predicaban al aire libre les tiraban piedras, les echaban los caballos encima o les arrojaban

orina. Ni siquiera tenían dónde ser enterrados. En Santiago, recién en 1854 se habilitó el

Patio de los Disidentes, un terreno junto al Cementerio General, y allí hay una inscripción

que dice: "A la memoria de los desterrados del cielo y de la tierra".

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La libertad de culto llegó de a poco. En 1865 una ley permitió el culto no católico en recintos

privados, y en 1925 se separó la Iglesia del Estado.



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​Aun así, desde 1909 el pentecostalismo creció mucho en los sectores populares, porque la

gente encontró esperanza en el Evangelio. Hubo hombres y mujeres que salieron del

alcoholismo y familias que dejaron atrás la violencia. Con el trabajo y el estudio, sus hijos

tuvieron más oportunidades.

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En Magallanes también lo vemos. Está en el módulo APAC de la cárcel de Punta Arenas, en

las Damas de Blanco que acompañan a los pacientes del hospital y en las cenas de Navidad

para adultos mayores de la Fundación Sembrando Vida. También en el Ejército de Salvación,

el Grupo Emanuel, la Fundación Chay y muchas otras organizaciones y congregaciones. No

puedo nombrarlas a todas, pero detrás de cada una hay pastores, voluntarios y familias que

ponen su tiempo y sus recursos para ayudar.



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​La discriminación todavía no termina. En redes sociales circulan burlas y descalificaciones

contra los evangélicos por sus creencias. Esto tampoco es nuevo. A los primeros cristianos

del Imperio Romano los acusaban de cosas que no hacían. Decían que practicaban el

canibalismo y el incesto, y que eran enemigos de la humanidad. Autores de la época, como

Tácito y Plinio el Joven, dejaron registro de esas acusaciones, y cristianos como Justino y

Tertuliano escribieron para desmentirlas. Con el tiempo se vio lo que hacían en realidad, que

era cuidar a los pobres y a los enfermos.

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Las iglesias, como cualquier institución, pueden recibir críticas y deben responder cuando

corresponde. Otra cosa es despreciar a una persona por la fe que profesa. El respeto a la

libertad de conciencia tiene que alcanzar a todos, a los que tienen una religión y a los que

no.



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Como seremi de Gobierno me corresponde servir a todos, cualquiera sea su fe. Pero como

cristiano evangélico conozco este trabajo y lo valoro.

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Quiero agradecer a los pastores y congregaciones de Magallanes. A los que visitan a un

enfermo, acompañan a una familia que perdió a alguien, ayudan a una persona a salir de una

adicción o preparan una cena para que un adulto mayor no pase solo la Navidad. Quienes

recibieron esa ayuda saben lo que significó.

