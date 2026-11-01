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1 de noviembre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | EL APORTE DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS EN CHILE

Por: Ángel Roa, Seremi de Gobierno de Magallanes y la Antártica Chilena.

ÁNGEL ROA

Hoy, 31 de octubre, es el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Es una fecha que

quedó establecida por ley durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y quiero
aprovecharla para hablar de lo que las iglesias han hecho por la sociedad

​Desde que nació, la iglesia se preocupó de los que nadie atendía. En el Imperio Romano los
cristianos recogían a niños abandonados y cuidaban a enfermos y ancianos, y ese trabajo
fue clave en el origen de los hospitales y de los lugares de acogida. Después vino la
Reforma que inició Martín Lutero, que quiso que la gente leyera la Biblia en su propio
idioma, y con eso creció la alfabetización. El sociólogo alemán Max Weber estudió, en "La
ética protestante y el espíritu del capitalismo", cómo las convicciones protestantes y el valor
del trabajo influyeron en el desarrollo de los países donde se arraigaron.


En Chile pasó lo mismo desde el comienzo de la República. Bernardo O'Higgins recibió al
educador y misionero escocés Diego Thomson, que enseñó a leer con el método
lancasteriano y usó la Biblia como texto, en un país donde muy poca gente iba a la escuela.


Los evangélicos pagaron un costo por eso. En el siglo XIX y a comienzos del XX, sobre todo
las clases acomodadas los discriminaban, y en los colegios los trataban mal. A quienes
predicaban al aire libre les tiraban piedras, les echaban los caballos encima o les arrojaban
orina. Ni siquiera tenían dónde ser enterrados. En Santiago, recién en 1854 se habilitó el
Patio de los Disidentes, un terreno junto al Cementerio General, y allí hay una inscripción
que dice: "A la memoria de los desterrados del cielo y de la tierra".


La libertad de culto llegó de a poco. En 1865 una ley permitió el culto no católico en recintos
privados, y en 1925 se separó la Iglesia del Estado.


​Aun así, desde 1909 el pentecostalismo creció mucho en los sectores populares, porque la
gente encontró esperanza en el Evangelio. Hubo hombres y mujeres que salieron del
alcoholismo y familias que dejaron atrás la violencia. Con el trabajo y el estudio, sus hijos
tuvieron más oportunidades.


En Magallanes también lo vemos. Está en el módulo APAC de la cárcel de Punta Arenas, en
las Damas de Blanco que acompañan a los pacientes del hospital y en las cenas de Navidad
para adultos mayores de la Fundación Sembrando Vida. También en el Ejército de Salvación,
el Grupo Emanuel, la Fundación Chay y muchas otras organizaciones y congregaciones. No
puedo nombrarlas a todas, pero detrás de cada una hay pastores, voluntarios y familias que
ponen su tiempo y sus recursos para ayudar.


​La discriminación todavía no termina. En redes sociales circulan burlas y descalificaciones
contra los evangélicos por sus creencias. Esto tampoco es nuevo. A los primeros cristianos
del Imperio Romano los acusaban de cosas que no hacían. Decían que practicaban el
canibalismo y el incesto, y que eran enemigos de la humanidad. Autores de la época, como
Tácito y Plinio el Joven, dejaron registro de esas acusaciones, y cristianos como Justino y
Tertuliano escribieron para desmentirlas. Con el tiempo se vio lo que hacían en realidad, que
era cuidar a los pobres y a los enfermos.


Las iglesias, como cualquier institución, pueden recibir críticas y deben responder cuando
corresponde. Otra cosa es despreciar a una persona por la fe que profesa. El respeto a la
libertad de conciencia tiene que alcanzar a todos, a los que tienen una religión y a los que
no.


Como seremi de Gobierno me corresponde servir a todos, cualquiera sea su fe. Pero como
cristiano evangélico conozco este trabajo y lo valoro.


Quiero agradecer a los pastores y congregaciones de Magallanes. A los que visitan a un
enfermo, acompañan a una familia que perdió a alguien, ayudan a una persona a salir de una
adicción o preparan una cena para que un adulto mayor no pase solo la Navidad. Quienes
recibieron esa ayuda saben lo que significó.

Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | AL ATARDECER DE LA VIDA NOS EXAMINARÁN DEL AMOR

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