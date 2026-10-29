CONCEJAL JOSÉ BECERRA ADVIERTE FALTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y CUESTIONA RETRASOS EN PROYECTOS CLAVE PARA PUNTA ARENAS

La necesidad de mejorar la gestión política y la coordinación entre las autoridades regionales para avanzar en proyectos prioritarios para Punta Arenas fue uno de los principales planteamientos realizados por el concejal José Becerra Carvajal, durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el edil abordó distintas problemáticas de la comuna, entre ellas las condiciones de accesibilidad para las personas mayores, los proyectos de pavimentación pendientes, la infraestructura vial, la emergencia asociada al desborde del río de las Minas, el futuro edificio consistorial y la situación de la tenencia responsable de mascotas.

Becerra manifestó que, a su juicio, existen capacidades técnicas para desarrollar iniciativas y formular proyectos, pero que las diferencias políticas y la falta de diálogo entre las principales autoridades han dificultado la concreción de soluciones para la ciudad.

Personas mayores: mejorar veredas, paraderos y transporte público

Uno de los primeros temas abordados fue la necesidad de avanzar hacia una ciudad más amigable con las personas mayores, considerando el envejecimiento de la población y las dificultades cotidianas que enfrentan quienes tienen problemas de movilidad.

El concejal comentó que, durante las actividades municipales destinadas a este segmento, tuvo la oportunidad de conversar directamente con adultos mayores y recoger sus opiniones sobre las necesidades de Punta Arenas.

A partir de esas conversaciones, señaló que existen aspectos de infraestructura urbana que requieren mayor atención, especialmente el estado de las aceras, la disponibilidad de paraderos y las condiciones del transporte público.

​Becerra reconoció que el municipio ha desarrollado un trabajo importante mediante la Unidad de Adulto Mayor, con talleres y actividades permanentes que benefician a una cantidad significativa de usuarios. Sin embargo, sostuvo que el desafío debe ir más allá de la programación recreativa y considerar las condiciones físicas de la ciudad.

“Yo creo que el hablar de una ciudad amigable para adultos mayores, falta conversar con todo tipo de instituciones. De hecho, por ejemplo, decía: oye, los paraderos, faltan paraderos, falta conversar con el transporte, mejorar el transporte público. Son pequeños detalles que yo creo que nos dejan el mensaje de escuchar más a los adultos mayores en las necesidades que se van teniendo y proyectarlas como una política permanente en una ciudad que va envejeciendo”, expresó.

El concejal también planteó que se deben considerar las necesidades de las personas con discapacidad y mejorar las condiciones de accesibilidad en los barrios, junto con fortalecer las atenciones de salud destinadas a la población mayor.

Falta de coordinación entre el municipio y el Gobierno Regional

Uno de los cuestionamientos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las dificultades para avanzar en proyectos municipales que requieren financiamiento o coordinación con el Gobierno Regional.

Consultado por las iniciativas que llevan tiempo esperando nuevas etapas de evaluación y ejecución, Becerra sostuvo que el principal problema no estaría en la formulación técnica de los proyectos, sino en la falta de entendimiento político entre las autoridades.

“Yo creo que lo primero es decir que aquí la parte técnica funciona bien. Yo creo que lo que funciona mal es la parte política, más el trabajar mancomunadamente y dejar las diferencias del lado. Es lo que ha dejado la tónica hoy día entre las primeras autoridades de nuestra región, el alcalde y el gobernador”, afirmó.

El edil manifestó preocupación por la ausencia de instancias de diálogo permanente entre el alcalde de Punta Arenas y el gobernador regional, señalando que esta situación dificulta establecer prioridades compartidas y definir una hoja de ruta para el desarrollo de la comuna.

En ese contexto, mencionó que otros municipios de la región mantienen reuniones y conversaciones con los consejeros regionales para defender sus iniciativas y buscar alternativas de financiamiento, mientras que, según su apreciación, esa dinámica no se estaría desarrollando de la misma manera en el caso de Punta Arenas.

“Acá tiene que haber conversación y ahí la crítica que hacen constantemente los consejeros regionales es que todos los alcaldes de todas las comunas van al Consejo Regional a defender proyectos, a conversar con los consejeros regionales, cierto, a tener un diálogo permanente, pero no sucede con el caso de Punta Arenas”, señaló.

Becerra agregó que existen numerosos asuntos que requieren coordinación entre ambas instituciones, entre ellos el desarrollo del edificio consistorial, proyectos urbanos y otras iniciativas que necesitan acuerdos para avanzar.

Asimismo, manifestó inquietud por los posibles recortes presupuestarios que afectarían al Consejo Regional, debido a que podrían comprometer la continuidad de proyectos que ya se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

Pavimentos participativos y proyectos pendientes de ejecución

La demora en la ejecución de iniciativas de pavimentación y mejoramiento de calles fue otro de los puntos que generó preocupación en el concejal.

Becerra indicó que existen proyectos presentados en llamados anteriores del programa de pavimentos participativos que todavía no han logrado concretarse, situación que afecta directamente a vecinos que esperan mejoras en sus calles y veredas.

Como ejemplo, mencionó una comisión en la que se revisaron 38 proyectos de postulación que no habían recibido financiamiento durante los últimos tres años.

“Entonces claramente aquí yo creo que lo que tenemos que desarrollar es mejorar la gestión política. Yo creo que el desarrollo técnico está ahí. Ha existido un buen desarrollo en estos últimos años, pero yo creo que la gestión política finalmente de priorizar y tener una conversación y un relato permanente de desarrollo de ciudad, lo que queremos hacia el futuro, yo creo que es lo que falta”, sostuvo.

El concejal recalcó que no basta con presentar iniciativas de manera aislada, sino que se requiere una planificación que permita establecer cuáles son las obras prioritarias para la comuna y asegurar que cuenten con continuidad presupuestaria.

También señaló que la falta de financiamiento y las demoras administrativas pueden terminar postergando proyectos que ya han requerido trabajo de los equipos técnicos municipales.

Emergencias y estado de los puentes: necesidad de mayor planificación

La conversación también abordó la respuesta municipal frente a emergencias, particularmente a propósito de la situación registrada con el desborde del río de las Minas y las dificultades operativas que, según el concejal, se evidenciaron durante los trabajos realizados en terreno.

Becerra cuestionó la planificación y disponibilidad de maquinaria para enfrentar este tipo de contingencias, señalando que durante la emergencia se habría enviado un equipo distinto al que se necesitaba inicialmente, lo que obligó a realizar modificaciones para facilitar el acceso de la maquinaria.

A partir de esa experiencia, planteó que el municipio necesita fortalecer sus equipos y disponer de maquinaria suficiente para atender situaciones que pueden presentarse simultáneamente en distintos sectores de Punta Arenas.

“No podemos depender de una sola máquina para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con los trabajos cuando llueve para canalizar las aguas de lluvia, porque cuando lo que está pasando en el sector norte a la misma hora está pasando algo en el sector sur y la maquinaria no puede desdoblarse”, advirtió.

El edil sostuvo que las emergencias deben abordarse mediante una planificación preventiva y no solamente cuando los problemas ya se encuentran en desarrollo.

En esa línea, también cuestionó la lentitud de las soluciones para mejorar puentes y canalizaciones, mencionando particularmente el puente Centenario, cuyo estado considera preocupante.

“No puede ser que hemos estado hablando años, años de la mejora de los puentes Zenteno, O'Higgins, de mejorar la canalización de las aguas y todo avance más lento que tortuga”, manifestó.

A su juicio, se requiere establecer definiciones concretas y evitar que las diferencias entre autoridades terminen retrasando obras que resultan necesarias para la seguridad y el funcionamiento cotidiano de la ciudad.

Bacheos: el concejal pide soluciones definitivas para las calles

Respecto del plan de bacheos iniciado por el municipio, Becerra manifestó que las intervenciones son necesarias, pero sostuvo que no pueden transformarse en la única respuesta frente al deterioro de la infraestructura vial.

El concejal señaló que los vecinos están cansados de que año tras año se realicen reparaciones parciales sin que se concreten mejoramientos definitivos en las calles.

“Lo que pasa es que yo creo, aquí yo creo que a nadie le molesta que haga un bacheo. Si el tema, el problema es que todos los años tenemos bacheo y no hay arreglo de la calle, ese es el problema. Es como una solución tipo parche. La gente está cansada de que existan puras soluciones parche; aquí lo que necesitamos es mejorar, cierto, definitivamente”, expresó.

En su análisis, las condiciones climáticas de Punta Arenas representan una dificultad adicional para la conservación de las calzadas, debido al deterioro que provocan las bajas temperaturas.

Por ello, recordó que había propuesto recuperar un equipo de trabajo que pudiera realizar intervenciones permanentes, incluyendo soluciones de pavimentación con cemento en sectores que requieren reparaciones más duraderas.

“De hecho, basta con recorrer solamente las zonas céntricas para darse cuenta que el estado de conservación de calles es paupérrimo”, afirmó.

Edificio consistorial: preocupación por financiamiento y continuidad del proyecto

Otro de los asuntos abordados fue el futuro del edificio consistorial de Punta Arenas, iniciativa que el concejal considera necesaria para mejorar la atención municipal y concentrar los servicios que actualmente funcionan en distintos inmuebles.

Becerra manifestó preocupación por la incertidumbre presupuestaria que podría afectar a proyectos de gran envergadura y sostuvo que se necesita claridad respecto de los recursos disponibles para continuar con su desarrollo.

En particular, reafirmó su respaldo a la alternativa de construir el edificio consistorial en los terrenos del ex hospital, cuestionando la postura del alcalde frente a esa posibilidad.

“Nosotros creemos, creemos en el proyecto del edificio consistorial, en los terrenos del ex hospital. Vamos a seguir trabajando en ese sentido, pese a la negativa del alcalde en que no se entiende finalmente el porqué se niega tanto a tener un edificio en ese sector”, señaló.

El concejal argumentó que contar con un edificio propio permitiría mejorar la gestión municipal, facilitar los trámites de los vecinos y concentrar los equipos de atención en un solo lugar.

“No puede ser que cuando se quiera desarrollar un trámite municipal se ande peloteando por edificios por toda la ciudad para tener un solo trámite”, manifestó.

Además, recordó que la municipalidad destina más de $600 millones anuales al pago de arriendos, gasto que, a su juicio, podría evitarse mediante una infraestructura propia.

“La municipalidad gasta más de 600 millones de pesos anuales en arriendos y eso no lo podemos seguir permitiendo”, enfatizó.

Becerra también planteó que el mejoramiento del centro de Punta Arenas requiere una estrategia más amplia, que considere el apoyo a los comerciantes, la recuperación de los espacios públicos, la seguridad y la realización de actividades durante todo el año.

En ese contexto, cuestionó la implementación de medidas que, según su opinión, podrían perjudicar a los locatarios y emprendedores del sector céntrico, insistiendo en que las políticas municipales deben favorecer la actividad comercial y la recuperación del centro.

Tenencia responsable de mascotas: preocupación por falta de financiamiento

Hacia el final de la entrevista, el concejal abordó la situación de la sobrepoblación canina y felina en Punta Arenas, manifestando preocupación por la falta de recursos destinados a programas de esterilización y castración.

Becerra sostuvo que la comuna enfrenta un problema que no solamente involucra el bienestar animal, sino también aspectos de salud pública, seguridad y convivencia entre los vecinos.

Según señaló, existen sectores donde se ha reportado la presencia de jaurías numerosas, situación que requiere intervenciones permanentes y una estrategia que permita reducir progresivamente la población de animales sin control.

“Hace dos años que no llegaban recursos de Punta Arenas, hoy día vemos lo que hemos venido insistiendo permanentemente en todas las conversaciones que hemos tenido y cada vez que me preguntan aquí, lo único para solucionar el problema de la gran cantidad de sobrepoblación canina y felina que existe en nuestra comuna y que hoy día hay vecinos que han estado exigiendo porque hay jaurías en sus sectores de más de 20, 30 perros, es porque no se ha hecho la pega como corresponde, porque no ha habido financiamiento, vecinos, porque no hay trabajo permanente para solucionar un problema que atenta con la insalubridad, con la seguridad de todos los que vivimos en la comuna de Punta Arenas”, afirmó.

El concejal advirtió que, si no se mantienen programas de esterilización y castración, la problemática podría agravarse en los próximos años.

También hizo un llamado al Gobierno a considerar la continuidad de los recursos para este tipo de iniciativas, señalando que las modificaciones presupuestarias no deberían significar la eliminación de programas que responden a necesidades concretas de la población.

“Y en ese sentido, no va a haber financiamiento por parte del Gobierno, no va a haber financiamiento por el Gobierno Regional. ¿Cómo se van a financiar esterilización y castraciones?”, cuestionó.

Finalmente, reconoció que la primera responsabilidad en la tenencia responsable corresponde a los propietarios de mascotas, pero insistió en que también se necesita una respuesta institucional frente a los animales que permanecen en la vía pública y que no cuentan con cuidados.

Llamado a establecer prioridades para el desarrollo de Punta Arenas

A lo largo de la entrevista, José Becerra reiteró que la comuna requiere una planificación de largo plazo, coordinación entre las instituciones y decisiones políticas que permitan transformar los proyectos en obras concretas.

Desde la infraestructura para personas mayores hasta la recuperación de calles, puentes, espacios públicos y programas de tenencia responsable, el concejal planteó que las necesidades de la ciudadanía deben estar por sobre las diferencias entre autoridades.

Su principal preocupación, según expuso en Buenos Días Región, es que la falta de acuerdos y la incertidumbre presupuestaria terminen prolongando problemas que llevan años esperando una solución.

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