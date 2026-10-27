27 de octubre de 2026
PROGRAMA TRANSFORMA H2V PRESENTA HERRAMIENTA PARA ORIENTAR INVERSIONES Y APROVECHAR INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN MAGALLANES
Aquí hidrógeno verde
El Programa Transforma Hidrógeno Verde presentó una herramienta orientada a facilitar el acceso a información sobre leyes especiales e incentivos tributarios disponibles en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con el objetivo de apoyar a inversionistas, emprendedores, pequeñas y medianas empresas, además de proveedores locales.
La iniciativa fue desarrollada en conjunto con GDS Consultores y busca reunir información sobre seis instrumentos: Ley Austral, Ley Navarino, Ley Tierra del Fuego, DFL N.º 15, bonificación a la mano de obra y los beneficios asociados a la Zona Franca. La plataforma permitirá conocer las características de cada mecanismo, sus requisitos y las condiciones para acceder a ellos.
La herramienta también contempla funciones de orientación para identificar los incentivos que podrían ajustarse a las características de cada actividad económica, junto con estimaciones y fórmulas que pueden descargarse en formato Excel. De esta manera, se busca simplificar la revisión de antecedentes y contribuir a una mejor planificación de proyectos e inversiones en la región.
La presentación se enmarca en el trabajo que desarrolla el Programa Transforma Hidrógeno Verde para impulsar nuevas oportunidades económicas y fortalecer las capacidades locales vinculadas a la transición energética. En este contexto, la iniciativa apunta a ampliar el conocimiento sobre los instrumentos disponibles y facilitar su utilización por parte del sector productivo.
Paralelamente, el programa ha abordado aplicaciones del hidrógeno verde y otras tecnologías energéticas en ámbitos como la movilidad terrestre, marítima y aérea, además de iniciativas relacionadas con la logística y las necesidades del territorio antártico. Estas líneas de trabajo buscan identificar oportunidades concretas para el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles en Magallanes.
Con esta guía, se espera contribuir a que empresas y emprendedores cuenten con información más accesible para evaluar alternativas de inversión, fortalecer la participación de proveedores regionales y promover nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico.
El detenido fue identificado con las iniciales M.J.R.R., de 34 años, ciudadano colombiano que, de acuerdo con los antecedentes policiales, registra dos reiteraciones por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.
El detenido fue identificado con las iniciales M.J.R.R., de 34 años, ciudadano colombiano que, de acuerdo con los antecedentes policiales, registra dos reiteraciones por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.