PROGRAMA TRANSFORMA H2V PRESENTA HERRAMIENTA PARA ORIENTAR INVERSIONES Y APROVECHAR INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN MAGALLANES

El Programa Transforma Hidrógeno Verde presentó una herramienta orientada a facilitar el acceso a información sobre leyes especiales e incentivos tributarios disponibles en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con el objetivo de apoyar a inversionistas, emprendedores, pequeñas y medianas empresas, además de proveedores locales.

La iniciativa fue desarrollada en conjunto con GDS Consultores y busca reunir información sobre seis instrumentos: Ley Austral, Ley Navarino, Ley Tierra del Fuego, DFL N.º 15, bonificación a la mano de obra y los beneficios asociados a la Zona Franca. La plataforma permitirá conocer las características de cada mecanismo, sus requisitos y las condiciones para acceder a ellos.

La herramienta también contempla funciones de orientación para identificar los incentivos que podrían ajustarse a las características de cada actividad económica, junto con estimaciones y fórmulas que pueden descargarse en formato Excel. De esta manera, se busca simplificar la revisión de antecedentes y contribuir a una mejor planificación de proyectos e inversiones en la región.

La presentación se enmarca en el trabajo que desarrolla el Programa Transforma Hidrógeno Verde para impulsar nuevas oportunidades económicas y fortalecer las capacidades locales vinculadas a la transición energética. En este contexto, la iniciativa apunta a ampliar el conocimiento sobre los instrumentos disponibles y facilitar su utilización por parte del sector productivo.

Paralelamente, el programa ha abordado aplicaciones del hidrógeno verde y otras tecnologías energéticas en ámbitos como la movilidad terrestre, marítima y aérea, además de iniciativas relacionadas con la logística y las necesidades del territorio antártico. Estas líneas de trabajo buscan identificar oportunidades concretas para el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles en Magallanes.

Con esta guía, se espera contribuir a que empresas y emprendedores cuenten con información más accesible para evaluar alternativas de inversión, fortalecer la participación de proveedores regionales y promover nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico.



