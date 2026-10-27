Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
publicite aqui
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

27 de octubre de 2026

LIBROS, EXPEDICIONES E HISTORIAS POLARES SE DARÁN CITA EN UNA NUEVA EDICIÓN DE "CIENCIA Y CHOCOLATE"

Organiza INACH

afiche ciencia y chocolate

El Instituto Antártico Chileno (INACH) invita a la comunidad magallánica a participar en una nueva jornada de su ciclo de charlas "Ciencia y Chocolate", un espacio de divulgación y encuentro que entrelaza el diálogo sobre temáticas antárticas en compañía de un chocolate caliente. 

La próxima sesión se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de octubre a las 18:30 horas en el auditorio del edificio principal del INACH, ubicado en Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas.

En esta ocasión, la cita estará dedicada a la presentación de dos obras literarias vinculadas a la exploración y la memoria antártica, con la participación especial de sus autores.

"Clics Antárticos: un continente que pocos visitan y muchos guglean" comenzó con una pregunta sencilla en apariencia: ¿se habla más sobre la Antártica en Punta Arenas que en el resto del planeta? A partir de esta interrogante, la autora María Pastora Sandoval llevó a cabo un estudio que dio vida a su libro. En él, ofrece una perspectiva novedosa del Continente Blanco al analizarlo a través de las búsquedas que realizan los usuarios en internet.

María Pastora Sandoval es periodista, comunicadora y creadora de contenido con amplia trayectoria en divulgación. Su trabajo se enfoca en acercar la ciencia y la experiencia polar a audiencias diversas a través de formatos dinámicos e innovadores.

Por otra parte, "Así la Proa" (La primera Expedición Antártica Chilena), obra del historiador Francisco Sánchez y el ingeniero Felipe Molina, es un exhaustivo trabajo de investigación histórica que rescata los hitos, desafíos y vivencias de los pioneros que formaron parte de la Primera Expedición Antártica Chilena (1947). La obra rinde homenaje a la soberanía, la ciencia y la navegación austral que sentaron las bases de la presencia nacional en el territorio antártico.

Francisco Sánchez es historiador e investigador especializado en historia marítima y territorial de Chile. Ha dedicado gran parte de su carrera al estudio y documentación de las rutas de navegación australes y la proyección antártica del país.

La invitación está abierta a toda la comunidad magallánica, estudiantes, investigadores y amantes de la literatura, de la historia y del patrimonio antártico que deseen compartir una jornada de aprendizaje y conversación al calor de un chocolate caliente.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).



irlandamorarosales

GLACIÓLOGA IRLANDA MORA ROSALES Y SU INVESTIGACIÓN SOBRE UNA ANTÁRTICA QUE COMIENZA A MOSTRAR SUPERFICIES MÁS VERDES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS COMIENZA OBRAS DEL PARQUE URBANO LAGUNA PUDETO

Leer Más

La iniciativa contempla una inversión superior a los $606 millones para habilitar miradores, senderos, cierres de seguridad e infraestructura de información; resguardando el hábitat de las aves y sus periodos de anidación.

La iniciativa contempla una inversión superior a los $606 millones para habilitar miradores, senderos, cierres de seguridad e infraestructura de información; resguardando el hábitat de las aves y sus periodos de anidación.

LAGUNA PUDETO (3)
nuestrospodcast
hystoperadoresturisticos

TORRES DEL PAINE FORTALECE SU POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL CON VISITA DE OCHO TOURS OPERADORES DE MERCADOS DE LARGA DISTANCIA

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
hystoperadoresturisticos

TORRES DEL PAINE FORTALECE SU POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL CON VISITA DE OCHO TOURS OPERADORES DE MERCADOS DE LARGA DISTANCIA

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
patriciodelabarra

PERIODISTA PATRICIO DE LA BARRA ANALIZA DESDE BRASIL EL TRIUNFO DE LULA DA SILVA Y LOS DESAFÍOS DE SU NUEVO MANDATO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
REUNIÓN CON SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS (3)

MUNICIPIO Y MOP IMPULSAN GESTIONES PARA REPONER EL PUENTE O’HIGGINS EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.