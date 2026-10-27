LIBROS, EXPEDICIONES E HISTORIAS POLARES SE DARÁN CITA EN UNA NUEVA EDICIÓN DE "CIENCIA Y CHOCOLATE"

El Instituto Antártico Chileno (INACH) invita a la comunidad magallánica a participar en una nueva jornada de su ciclo de charlas "Ciencia y Chocolate", un espacio de divulgación y encuentro que entrelaza el diálogo sobre temáticas antárticas en compañía de un chocolate caliente.

La próxima sesión se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de octubre a las 18:30 horas en el auditorio del edificio principal del INACH, ubicado en Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas.

En esta ocasión, la cita estará dedicada a la presentación de dos obras literarias vinculadas a la exploración y la memoria antártica, con la participación especial de sus autores.

"Clics Antárticos: un continente que pocos visitan y muchos guglean" comenzó con una pregunta sencilla en apariencia: ¿se habla más sobre la Antártica en Punta Arenas que en el resto del planeta? A partir de esta interrogante, la autora María Pastora Sandoval llevó a cabo un estudio que dio vida a su libro. En él, ofrece una perspectiva novedosa del Continente Blanco al analizarlo a través de las búsquedas que realizan los usuarios en internet.

María Pastora Sandoval es periodista, comunicadora y creadora de contenido con amplia trayectoria en divulgación. Su trabajo se enfoca en acercar la ciencia y la experiencia polar a audiencias diversas a través de formatos dinámicos e innovadores.

Por otra parte, "Así la Proa" (La primera Expedición Antártica Chilena), obra del historiador Francisco Sánchez y el ingeniero Felipe Molina, es un exhaustivo trabajo de investigación histórica que rescata los hitos, desafíos y vivencias de los pioneros que formaron parte de la Primera Expedición Antártica Chilena (1947). La obra rinde homenaje a la soberanía, la ciencia y la navegación austral que sentaron las bases de la presencia nacional en el territorio antártico.

Francisco Sánchez es historiador e investigador especializado en historia marítima y territorial de Chile. Ha dedicado gran parte de su carrera al estudio y documentación de las rutas de navegación australes y la proyección antártica del país.

La invitación está abierta a toda la comunidad magallánica, estudiantes, investigadores y amantes de la literatura, de la historia y del patrimonio antártico que deseen compartir una jornada de aprendizaje y conversación al calor de un chocolate caliente.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).





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