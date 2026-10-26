REGISTRO CIVIL Y ADUANAS INVITAN A CHARLA SOBRE FRANQUICIAS ADUANERAS Y LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS

​El Servicio de Registro Civil e Identificación y el Servicio Nacional de Aduanas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena invitan a la comunidad a participar en la charla “Franquicias Aduaneras y Liberación de Vehículos”, una instancia informativa destinada a orientar a las personas interesadas en estas materias.



Durante el encuentro se abordarán aspectos generales de las franquicias aduaneras y de los procedimientos relacionados con la liberación de vehículos. La exposición buscará aclarar dudas habituales sobre los requisitos, la documentación y las gestiones que corresponde considerar en estos procesos, entregando orientación para comprender mejor los trámites involucrados.



La invitación es realizada por la directora regional del Registro Civil, Lorena Bustamante, y el director regional del Servicio Nacional de Aduanas, Reinhold Andronoff, quienes convocan a la comunidad a participar en esta instancia informativa.



La charla se efectuará el jueves 29 de octubre, a las 15:00 horas, en el auditorio del edificio de servicios públicos, ubicado en Bories N.º 473, Punta Arenas. Para confirmar asistencia, las personas interesadas pueden escribir a [email protected]



