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26 de octubre de 2026

REGISTRO CIVIL Y ADUANAS INVITAN A CHARLA SOBRE FRANQUICIAS ADUANERAS Y LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS

La actividad se realizará el jueves 29 de octubre, a las 15:00 horas, en el auditorio del edificio de servicios públicos, ubicado en Bories N.º 473, Punta Arenas.

FOTO CHARLA REGISTRO CIVIL

​El Servicio de Registro Civil e Identificación y el Servicio Nacional de Aduanas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena invitan a la comunidad a participar en la charla “Franquicias Aduaneras y Liberación de Vehículos”, una instancia informativa destinada a orientar a las personas interesadas en estas materias.

 
Durante el encuentro se abordarán aspectos generales de las franquicias aduaneras y de los procedimientos relacionados con la liberación de vehículos. La exposición buscará aclarar dudas habituales sobre los requisitos, la documentación y las gestiones que corresponde considerar en estos procesos, entregando orientación para comprender mejor los trámites involucrados.

 
La invitación es realizada por la directora regional del Registro Civil, Lorena Bustamante, y el director regional del Servicio Nacional de Aduanas, Reinhold Andronoff, quienes convocan a la comunidad a participar en esta instancia informativa.

 
La charla se efectuará el jueves 29 de octubre, a las 15:00 horas, en el auditorio del edificio de servicios públicos, ubicado en Bories N.º 473, Punta Arenas. Para confirmar asistencia, las personas interesadas pueden escribir a [email protected] 

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