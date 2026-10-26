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26 de octubre de 2026

TEATRO MUNICIPAL ABRIÓ SUS PUERTAS EN EL DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL EN PUNTA ARENAS

La jornada permitió a vecinos conocer la historia del emblemático recinto y presenciar ensayos abiertos de los elencos municipales.

AS 7
En el marco del Día del Patrimonio Regional, la Municipalidad de Punta Arenas abrió este domingo 25 de octubre las puertas del Teatro Municipal José Bohr, para permitir a la comunidad conocer su historia y disfrutar de las actividades artísticas de los elencos municipales.

La programación se desarrolló entre las 11:00 y las 14:00 horas y contempló un ensayo de la Orquesta Latinoamericana, la presentación de los elencos que preparan la adaptación de La Novicia Rebelde, y una muestra de la Escuelita de Ballet.

"Todos estos elencos trabajan acá y ensayan aquí toda la semana, junto con los coros, con la Escuela de Ballet, el ballet folclórico y nuestro grupo de teatro. Así que esto tiene una vida, más allá de lo lindo que es el inmueble. Por tanto, nuestros vecinos pudieron ver las dos cosas, que es un lindo teatro, cuidado, pero también cómo las artes se toman este lugar todos los días del año", señaló el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

Junto con lo anterior, la autoridad comunal valoró la presentación de la Orquesta Latinoamericana en el espacio público, donde los músicos compartieron su trabajo con quienes transitaban por el centro de la ciudad.

La apertura del Teatro Municipal fue valorada por quienes llegaron hasta el recinto para conocer sus dependencias y presenciar las actividades artísticas. Francisco Oyarzo, asistente a la jornada, destacó la posibilidad de que la ciudadanía conozca el trabajo que realizan los elencos durante el año. "Me parece excelente, porque son momentos en que la ciudadanía puede ver lo que hacen día a día", comentó.
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