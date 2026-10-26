ROBO DURANTE LA MADRUGADA TERMINA CON DOS DETENIDOS Y ESPECIES RECUPERADAS EN PUNTA ARENAS

Durante la madrugada de este lunes 26 de octubre, Carabineros detuvo a un hombre y una mujer por su presunta participación en el robo de un bolso a una mujer adulta, en un procedimiento registrado en el sector de prolongación Ignacio Carrera Pinto, en la comuna de Punta Arenas.

El hecho ocurrió pasadas las 3:30 horas, cuando personal de la Subcomisaría Río Seco concurrió hasta una parcela del sector tras recibir un requerimiento policial. En el lugar, los funcionarios se entrevistaron con la víctima, quien relató que, luego de participar en una reunión familiar, salió al exterior del domicilio para esperar a su marido, que permanecía en el interior de la vivienda.

En ese momento, según su relato, se acercaron sorpresivamente un hombre y una mujer provenientes de la parcela contigua, quienes le sustrajeron su bolso de mano y huyeron en dirección desconocida a bordo de un vehículo.

La víctima logró identificar a ambos involucrados y entregó sus nombres y características físicas a Carabineros, antecedentes que permitieron desarrollar diligencias para establecer su ubicación. De esta manera, los funcionarios policiales lograron dar con los sospechosos en las inmediaciones de la intersección de las calles Mateo de Toro y Zambrano con Pérez de Arce.

En el lugar se concretó la detención de ambas personas y la recuperación de las pertenencias sustraídas, las que posteriormente fueron devueltas a la afectada mediante el correspondiente registro en acta.

Finalmente, los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público y pasaron a control de detención durante la jornada de este lunes 26 de octubre, en el marco del procedimiento policial.