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23 de octubre de 2026

MOP INSPECCIONA OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA RUTA 9 ENTRE CASAS VIEJAS Y CRUCE DOROTEA EN PUERTO NATALES

El proyecto considera la intervención de 3 kilómetros de esta importante vía de conectividad provincial y regional, mediante la construcción de pavimento de hormigón y obras complementarias de saneamiento, señalización y seguridad vial.

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​Autoridades regionales y provinciales realizaron este jueves una visita inspectiva a las obras de “Reposición Ruta 9, sector cruce Casas Viejas – cruce Dorotea”, iniciativa que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección Regional de Vialidad, en la comuna de Puerto Natales, provincia de Última Esperanza.

 
La inspección fue encabezada por el seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic, junto al director regional subrogante de Vialidad, Sebastián Schadenberg; el jefe de gabinete del delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Sergio Rebolledo; y el administrador municipal de la Municipalidad de Natales, Hugo Ojeda.
Durante el recorrido, las autoridades pudieron conocer en terreno el desarrollo de una intervención que comprende aproximadamente 3 kilómetros de la Ruta 9 Norte, uno de los principales ejes de conectividad de Puerto Natales y una vía estratégica para la integración territorial de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

 
El proyecto tiene como objetivo recuperar y mejorar el estándar del pavimento existente, que presentaba condiciones de deterioro. Para ello, se contempla la construcción de pavimento de hormigón, además de las obras de saneamiento, señalización y seguridad vial necesarias para mejorar las condiciones de circulación de conductores y usuarios.

 
La iniciativa considera una losa de hormigón de 25 centímetros de espesor sobre una subbase granular de 15 centímetros, además de un proyecto de señalización y seguridad vial acorde con la normativa vigente y con las características de esta ruta.

 
“Esta visita nos permitió verificar en terreno el avance de una obra muy importante para Puerto Natales y para toda la provincia de Última Esperanza. Estamos interviniendo tres kilómetros de la Ruta 9, mejorando su estándar mediante pavimento de hormigón y obras asociadas de saneamiento y seguridad vial. Se trata de una ruta estratégica para la conectividad regional, utilizada diariamente por la comunidad y también por quienes visitan nuestros principales destinos turísticos como el Parque Nacional Torres del Paine y el Monumento Natural Cueva del Milodón. Esta semana concluyen los trabajos de la aplicación del pavimento de hormigón a través del tren pavimentador. Como Ministerio de Obras Públicas continuaremos realizando el seguimiento en terreno de estos trabajos para avanzar en una infraestructura más segura y con mejores condiciones para sus usuarios”, dijo el Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic.

 
Por su parte, el jefe de gabinete de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, Sergio Rebolledo, mencionó que: “Valoramos el avance de esta obra y la posibilidad de constatar directamente en terreno el trabajo que se está desarrollando. La Ruta 9 cumple una función fundamental para la conectividad de Puerto Natales y de nuestra provincia, tanto para sus habitantes como para el transporte y la actividad turística. Como Gobierno es importante mantener este trabajo coordinado entre el Ministerio de Obras Públicas, la Delegación Presidencial Provincial y el municipio, acompañando proyectos que tienen un impacto concreto en la calidad de vida y en la seguridad de quienes transitan por nuestra provincia”.

 
El contrato se encuentra en desarrollo y presenta aproximadamente un 50% de avance físico, con una inversión contractual vigente de $5.908 millones y un plazo de ejecución de 540 días. Su fecha de término legal está establecida para el 13 de mayo de 2027.

 
Las autoridades regionales, finalmente destacaron la creación de empleos en el marco de la iniciativa, registrando las obras una mano de obra de 46 personas, 41 hombres y 5 mujeres.

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