DOS ESTUDIANTES DE MAGALLANES CLASIFICAN A LA FINAL NACIONAL DE LA XXXVIII OLIMPIADA DE MATEMÁTICA 2026

Dos estudiantes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena clasificaron a la Final Nacional de la XXXVIII Olimpiada de Matemática 2026, organizada por la Sociedad de Matemática de Chile (SOMACHI), que se desarrollará en Santiago entre el miércoles 21 y el sábado 24 de octubre.

Se trata de Joaquín Penén Arce, estudiante del Colegio Alemán de Punta Arenas, y Emilia Cáceres Pennacchiotti, alumna del Colegio Punta Arenas, quienes representarán a la región en esta importante instancia académica, que busca reconocer y potenciar las habilidades matemáticas de estudiantes de enseñanza escolar.

El proceso de clasificación regional registró una convocatoria de 239 estudiantes provenientes de establecimientos públicos y privados de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, reflejando el interés de las comunidades educativas por generar oportunidades para el desarrollo del pensamiento lógico, analítico y abstracto.

La iniciativa cuenta con la participación y colaboración de la Universidad de Magallanes (UMAG), a través de su Departamento de Matemáticas y Física, contribuyendo a fortalecer el vínculo entre la universidad y el sistema escolar, así como a promover el interés por las ciencias y el desarrollo del talento matemático en la región.

Las matemáticas como una oportunidad para descubrir

Para Emilia Cáceres, quien cursa cuarto medio en el Colegio Punta Arenas, la clasificación representa una oportunidad para compartir con jóvenes que tienen intereses similares y disfrutar de una experiencia significativa en la etapa final de su vida escolar.

"Las matemáticas son como un juego todo el rato. Yo me voy a las pruebas a entretener muchas veces y buscar formas de encontrar el resultado. Son como los puzzles", comentó la estudiante.

Su preparación ha contemplado la revisión sistemática de pruebas de años anteriores, junto con el apoyo del exalumno Vicente Vega. Desde su establecimiento, el jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica, Juan Pablo del Pino, destacó el orgullo que representa esta clasificación y el trabajo que se desarrolla para fortalecer el aprendizaje de las matemáticas desde los primeros años de enseñanza.

Por su parte, Joaquín Penén Arce, estudiante de segundo medio del Colegio Alemán de Punta Arenas, valoró su avance a la etapa nacional y manifestó su interés por realizar una buena presentación, con la aspiración de obtener una medalla.

"Yo desde chico nunca he tenido miedo a tener matemáticas y creo que es un poco entretenido ir viendo las cosas. Siento que es entretenido siempre ir descubriendo nuevas formas para resolver los problemas", señaló.

El profesor de Matemáticas del Colegio Alemán, Diego Torres, destacó la perseverancia, el compromiso y las capacidades integrales del estudiante, subrayando también el trabajo coordinado del equipo docente para consolidar los aprendizajes a lo largo de la trayectoria escolar.

El académico Álvaro Mella, del Departamento de Matemáticas y Física de la Universidad de Magallanes, destacó la importancia de mantener estas instancias de participación escolar y su contribución al desarrollo de habilidades fundamentales para la formación de los estudiantes.

"Para nosotros como Departamento de Matemáticas es importante seguir desarrollando esta actividad de vinculación con el medio, porque sigue promoviendo el pensamiento crítico, abstracto y analítico que requieren las matemáticas, y sobre todo ahora en el auge de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial", señaló.