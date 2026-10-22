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22 de octubre de 2026

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS FORTALECE EL APOYO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y SUS CUIDADORES

El programa busca entregar una atención integral y personalizada, mediante servicios y atenciones domiciliarias, acompañamiento profesional y orientación a las familias, considerando las necesidades particulares de cada persona y su entorno.

cabodehornosPRLAC

El Programa Red Local de Apoyos y Cuidados (PRLAC), desarrollado en convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Municipalidad de Cabo de Hornos, actualmente acompaña a 17 beneficiarios de la comuna, con capacidad para ampliar su cobertura y llegar a cerca de 29 personas.

 
Con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia funcional y entregar apoyo a quienes asumen diariamente las labores de cuidado, la Municipalidad de Cabo de Hornos continúa desarrollando el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados (PRLAC), una iniciativa que lleva cerca de seis años de implementación en la comuna, inicialmente bajo el nombre de Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC).

 
El programa busca entregar una atención integral y personalizada, mediante servicios y atenciones domiciliarias, acompañamiento profesional y orientación a las familias, considerando las necesidades particulares de cada persona y su entorno.

 
Actualmente, la iniciativa cuenta con 17 beneficiarios en la comuna, quienes reciben atenciones semanales o quincenales, dependiendo de su grado de dependencia y de los requerimientos de apoyo que presentan. Asimismo, el programa tiene la capacidad de ampliar su cobertura para alcanzar cerca de 29 beneficiarios, lo que representa una oportunidad para llegar a más familias que requieren acompañamiento y asistencia.

 
A través del trabajo de un equipo de profesionales, el PRLAC contribuye a facilitar las actividades de la vida diaria, mantener las capacidades funcionales de las personas, promover su autonomía y prevenir, en la medida de lo posible, el deterioro asociado a la dependencia.

 
Sin embargo, el alcance de esta iniciativa va más allá de la atención directa a sus beneficiarios. Uno de sus principales objetivos es acompañar a las cuidadoras y los cuidadores principales, quienes muchas veces desarrollan esta labor de manera permanente, enfrentando una importante carga física y emocional.

 
En este sentido, el programa proporciona orientación y herramientas para fortalecer las capacidades de cuidado, al mismo tiempo que busca disminuir la sobrecarga de las familias y contribuir a su bienestar.

 
El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó el compromiso de la administración municipal con el fortalecimiento de las políticas de cuidado en la comuna.

 
“Como administración municipal tenemos un compromiso permanente con los cuidados, porque hoy son una necesidad primordial para muchas familias. Cuando hablamos de cuidados, no solamente nos referimos a la persona que necesita apoyo, sino también a su familia, a quienes muchas veces deben asumir esta responsabilidad prácticamente solos y encuentran en estos programas uno de los pocos apoyos con los que cuentan. Por eso, es fundamental seguir fortaleciendo estas iniciativas, acompañar a las familias y avanzar hacia una comuna más inclusiva, donde las personas que necesitan cuidados y quienes cuidan también se sientan respaldados”, señaló el jefe comunal.

 
Otro aspecto relevante del PRLAC es la articulación de la red local de servicios, mediante la coordinación entre el municipio, los equipos profesionales y otras instituciones, con el objetivo de facilitar el acceso a prestaciones y responder oportunamente a las necesidades de las personas en situación de dependencia y sus familias.

 
De esta manera, la Municipalidad de Cabo de Hornos reafirma la importancia de avanzar hacia una comunidad que reconoce el cuidado como una responsabilidad compartida, promoviendo una atención cercana, digna y centrada en las personas, y valorando el trabajo cotidiano de quienes dedican su tiempo y esfuerzo al bienestar de sus seres queridos.

cabodehornospapas

CABO DE HORNOS FORTALECE LA AGRICULTURA LOCAL CON ENTREGA DE SEMILLAS CERTIFICADAS DE PAPA

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