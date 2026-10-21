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21 de octubre de 2026

ARMADA DE CHILE ENCUENTRA CUERPO SIN VIDA EN SECTOR ANGOSTURA INGLESA DURANTE BÚSQUEDA DE LANCHA A MOTOR "SEA KING II"

La Autoridad Marítima continúa con las labores de Búsqueda y Salvamento Marítimo, con el apoyo de unidades navales, un helicóptero naval y lanchas pesqueras, con el fin de dar con el paradero de la embarcación y de su segundo tripulante.

por orden del fiscal jefe de Puerto Natales el cuerpo fue trasladado a Puerto Edén

Durante la jornada de este miércoles, la Capitanía de Puerto de Puerto Edén, dependiente de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mantuvo las operaciones de Búsqueda y Salvamento Marítimo en el sector de Angostura Inglesa, tras la pérdida de contacto con la Lancha a Motor "Sea King II", cuyo último contacto se registró en horas de la tarde del domingo 18 de octubre.

Las labores se desarrollaron con el despliegue de unidades de la Armada de Chile y el apoyo de lanchas pesqueras que operan en la zona, las que han recorrido de manera coordinada distintos sectores del área. A estas operaciones se incorporó durante la jornada un helicóptero perteneciente al Grupo Aeronaval Sur de la Armada de Chile, ampliando la capacidad de búsqueda desde el aire.

En el transcurso de la búsqueda se hallaron algunos artículos personales en el área de operaciones. Pasadas las 15:00 horas, lanchas pesqueras y la Unidad Marítima LSR "Kawesqar" encontraron un cuerpo sin vida en las cercanías de isla Moat, en el sector de Angostura Inglesa. En cumplimiento de los protocolos establecidos, se informó al Fiscal Jefe de Puerto Natales, a fin de adoptar las medidas correspondientes para el traslado del cuerpo.

La Autoridad Marítima mantiene la investigación correspondiente. Hasta el momento no se ha logrado ubicar la Lancha a Motor "Sea King II" ni al segundo tripulante, por lo que las labores de búsqueda continúan.

Durante la jornada se mantuvieron además reuniones con los familiares, a quienes se les entrega de manera permanente la información disponible sobre el avance de las operaciones.

La Autoridad Marítima reitera su agradecimiento a las embarcaciones menores que operan en la zona, cuyo apoyo ha resultado fundamental en un área de canales de compleja geografía, manteniéndose los medios disponibles.

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