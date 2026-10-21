TORRES DEL PAINE AVANZA AL NIVEL DE GOBERNANZA AMBIENTAL CLIMÁTICA EN EL SCAM

La alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, recibió en Villa Río Serrano la distinción que acredita que la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, obtuvo el nivel de Gobernanza Ambiental-Climática Comunal, del Sistema de Certificación Ambiental del Ministerio de Medioambiente.



El respectivo certificado fue entregado por el Seremi de Medioambiente, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic quien estuvo acompañado por el Jefe de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio de Medioambiente, Francisco Gimberg.



Esta importante distinción para la Municipalidad de Torres del Paine se debe a una serie de buenas prácticas medioambientales y metas cumplidas por la Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres y Gestión Ambiental, a cargo de Gabriel Miranda con el apoyo profesional de Lorena Bahamonde y el apoyo técnico de Juan Francisco Oyarzún.

Tras recibir la distinción la alcaldesa comentó que “en Torres del Paine estamos comprometidos con un desarrollo sostenible y respetuoso de nuestro entorno natural. Hemos avanzado en procesos de certificación ambiental, comenzando con nuestros funcionarios y extendiendo este compromiso a toda la comunidad, incorporando ahora también al sector hotelero”.



Además, explicó que “queremos seguir construyendo un territorio sostenible, donde el desarrollo económico y social vaya de la mano con el cuidado de nuestro patrimonio natural, pensando en las futuras generaciones y en el bienestar de quienes habitan y visitan Torres del Paine”.



Por su parte el seremi de medioambiente dijo que “en representación del Ministerio del Medio Ambiente, hemos llegado hasta la comuna de Torres del Paine para reconocer y certificar el trabajo que está desarrollando la alcaldesa junto a su equipo”.



La autoridad regional también enfatizó en que “como ministerio, impulsamos la educación ambiental y los procesos de certificación dirigidos a establecimientos educacionales, municipios, gestores locales y empresas privadas. Este trabajo demuestra la importancia de la gestión local y de la colaboración entre las instituciones y la comunidad para avanzar hacia un desarrollo sostenible, especialmente en un territorio de gran riqueza natural como Torres del Paine”.



Finalmente, Gabriel Miranda, director de gestión de riesgos de desastre y gestión ambiental de la municipalidad explico; “Estamos muy orgullosos de avanzar a un nuevo nivel de la Certificación Ambiental Municipal, fruto de diez años de trabajo constante y de un proceso en el que hemos ido avanzando paso a paso en distintas materias, como la gestión de residuos, la eficiencia energética y la educación ambiental”.



En relación al trabajo con la comunidad comentó que “hemos firmado compromisos con empresas de la comuna, que se suman al municipio con iniciativas concretas para fortalecer el cuidado del medio ambiente. Asimismo, valoramos la participación de la comunidad educativa de la Escuela Rural Ramón Serrano Montaner de Villa Cerro Castillo, porque este desafío requiere el compromiso de todos para seguir cumpliendo las metas del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático con horizonte al año 2030”.



En la ceremonia también estuvo presente el delegado presidencial provincial Liber Lazo, los concejales Edmundo Bilbao, Raúl Lorca y las delegaciones de las municipalidades de Rapa Nui y San Pedro de Atacama, junto a representantes de entes públicos y privados de la provincia de Última Esperanza, quienes en un acto simbólico firmaron su compromiso con el cuidado del medioambiental de Torres del Paine.

