Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
Banner Polar
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

21 de octubre de 2026

TORRES DEL PAINE AVANZA AL NIVEL DE GOBERNANZA AMBIENTAL CLIMÁTICA EN EL SCAM

​El respectivo certificado fue entregado por el Seremi de Medioambiente, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic quien estuvo acompañado por el Jefe de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio de Medioambiente, Francisco Gimberg.

tpngobernanzaambiental

La alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, recibió en Villa Río Serrano la distinción que acredita que la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, obtuvo el nivel de Gobernanza Ambiental-Climática Comunal, del Sistema de Certificación Ambiental del Ministerio de Medioambiente.

 
El respectivo certificado fue entregado por el Seremi de Medioambiente, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic quien estuvo acompañado por el Jefe de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio de Medioambiente, Francisco Gimberg.

 
Esta importante distinción para la Municipalidad de Torres del Paine se debe a una serie de buenas prácticas medioambientales y metas cumplidas por la Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres y Gestión Ambiental, a cargo de Gabriel Miranda con el apoyo profesional de Lorena Bahamonde y el apoyo técnico de Juan Francisco Oyarzún.
Tras recibir la distinción la alcaldesa comentó que “en Torres del Paine estamos comprometidos con un desarrollo sostenible y respetuoso de nuestro entorno natural. Hemos avanzado en procesos de certificación ambiental, comenzando con nuestros funcionarios y extendiendo este compromiso a toda la comunidad, incorporando ahora también al sector hotelero”.

 
Además, explicó que “queremos seguir construyendo un territorio sostenible, donde el desarrollo económico y social vaya de la mano con el cuidado de nuestro patrimonio natural, pensando en las futuras generaciones y en el bienestar de quienes habitan y visitan Torres del Paine”.

 
Por su parte el seremi de medioambiente dijo que “en representación del Ministerio del Medio Ambiente, hemos llegado hasta la comuna de Torres del Paine para reconocer y certificar el trabajo que está desarrollando la alcaldesa junto a su equipo”.

 
La autoridad regional también enfatizó en que “como ministerio, impulsamos la educación ambiental y los procesos de certificación dirigidos a establecimientos educacionales, municipios, gestores locales y empresas privadas. Este trabajo demuestra la importancia de la gestión local y de la colaboración entre las instituciones y la comunidad para avanzar hacia un desarrollo sostenible, especialmente en un territorio de gran riqueza natural como Torres del Paine”.

 
Finalmente, Gabriel Miranda, director de gestión de riesgos de desastre y gestión ambiental de la municipalidad explico; “Estamos muy orgullosos de avanzar a un nuevo nivel de la Certificación Ambiental Municipal, fruto de diez años de trabajo constante y de un proceso en el que hemos ido avanzando paso a paso en distintas materias, como la gestión de residuos, la eficiencia energética y la educación ambiental”.

 
En relación al trabajo con la comunidad comentó que “hemos firmado compromisos con empresas de la comuna, que se suman al municipio con iniciativas concretas para fortalecer el cuidado del medio ambiente. Asimismo, valoramos la participación de la comunidad educativa de la Escuela Rural Ramón Serrano Montaner de Villa Cerro Castillo, porque este desafío requiere el compromiso de todos para seguir cumpliendo las metas del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático con horizonte al año 2030”.

 
En la ceremonia también estuvo presente el delegado presidencial provincial Liber Lazo, los concejales Edmundo Bilbao, Raúl Lorca y las delegaciones de las municipalidades de Rapa Nui y San Pedro de Atacama, junto a representantes de entes públicos y privados de la provincia de Última Esperanza, quienes en un acto simbólico firmaron su compromiso con el cuidado del medioambiental de Torres del Paine.

cabodehornospapas

CABO DE HORNOS FORTALECE LA AGRICULTURA LOCAL CON ENTREGA DE SEMILLAS CERTIFICADAS DE PAPA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

PUNTA ARENAS: DECRETAN PRISIÓN PREVENTIVA PARA TUTORA DE CENTRO JUVENIL ACUSADA DE ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE

Leer Más

El persecutor agregó que a la funcionaria se le habría advertido en más de una ocasión que debía mantener distancia con los internos y una conducta acorde a su rol como tutora de adolescentes en el sistema de reinserción juvenil.

El persecutor agregó que a la funcionaria se le habría advertido en más de una ocasión que debía mantener distancia con los internos y una conducta acorde a su rol como tutora de adolescentes en el sistema de reinserción juvenil.

centroriodelosciervos
nuestrospodcast
Foto cnel intra (2)

CORONEL CLAUDIO GONZÁLEZ GARCÍA ASUME COMO NUEVO DIRECTOR REGIONAL DE GENDARMERÍA EN MAGALLANES

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
tpngobernanzaambiental

TORRES DEL PAINE AVANZA AL NIVEL DE GOBERNANZA AMBIENTAL CLIMÁTICA EN EL SCAM

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
gonzaloarenas

PRESIDENTE KAST CONFIRMA NOMBRAMIENTO DE GONZALO ARENAS COMO NUEVO VOCERO DE GOBIERNO

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Diseño sin título

PESAR EN LA COMUNIDAD POR LA PARTIDA DE DON LORENZO GINER DE ROSA, DESTACADO EXÁRBITRO Y DIRIGENTE SOCIAL DE PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.