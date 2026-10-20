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20 de octubre de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME AVANZA EN GESTIONES PARA IMPLEMENTAR TAX FREE EN MAGALLANES Y POTENCIAR EL COMERCIO REGIONAL

El parlamentario por la zona se reunió con el Tesorero General de la República para evaluar la factibilidad de devolver el 19% del IVA a turistas extranjeros, quien se comprometió a viajar hasta Arica para conocer en terreno la experiencia de dicha ciudad y replicar el modelo en la economía magallánica.

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​El diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme (REP), sostuvo una importante reunión de trabajo con el Tesorero General de la República con el objetivo de avanzar firmemente en la posibilidad de implementar un sistema de Tax Free en la zona extrema. La iniciativa busca que los turistas extranjeros puedan acceder a la devolución del 19% de IVA en las compras que cumplan con los requisitos establecidos, incentivando de forma directa el consumo y dinamizando la economía local.

 
Al respecto, el parlamentario explicó el sentido económico de la propuesta: “Queremos que los turistas extranjeros que visitan Magallanes tengan un incentivo adicional para comprar en nuestra región. La devolución del IVA permitiría que esos recursos se destinen a nuevas compras, beneficiando directamente a nuestro comercio, a las pequeñas y medianas empresas y, en definitiva, a todos los magallánicos”, señaló Riquelme.

 
Durante el encuentro, el Tesorero General comprometió un paso clave para el avance del proyecto, asegurando que viajará la próxima semana a la ciudad de Arica para conocer en terreno el funcionamiento y la implementación del sistema Tax Free que ya opera de forma exitosa en el norte del país. De esta manera, el organismo estatal recogerá todos los antecedentes técnicos y logísticos que permitan evaluar su eventual aplicación en el comercio austral.

 
Finalmente, el legislador magallánico valoró la recepción de la autoridad y destacó el impacto que esto tendrá en el empleo local: “Hemos dado un primer paso concreto. El Tesorero Nacional se comprometió a estudiar la experiencia de Arica y, a su regreso, volveremos a reunirnos para analizar la factibilidad y los pasos necesarios para avanzar en esta iniciativa. Magallanes tiene un enorme potencial turístico y debemos aprovecharlo para generar más actividad económica, más ventas y más empleo en nuestra región”, concluyó Riquelme.

Estudio POC2026

PERFILES LABORALES DEL SECTOR EÓLICO ANALIZADOS POR EL OBSERVATORIO LABORAL DE MAGALLANES EVIDENCIAN BRECHAS EN CERTIFICACIÓN Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA

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