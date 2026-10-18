SERCOTEC CERTIFICA A EMPRENDEDORES DE PUERTO NATALES DURANTE LA SEMANA DE LA PYME

En el marco de la Semana de la Pyme, Sercotec realizó el jueves 15 de octubre su primera actividad en la provincia de Última Esperanza, con una jornada en Puerto Natales que reunió a emprendedores locales y representantes de instituciones públicas. Durante el encuentro se certificó a quienes se adjudicaron los programas Digitaliza tu Almacén, Capital Semilla Emprende y Capital Abeja.

La actividad contempló charlas informativas de Sercotec, Corfo y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Mientras Sercotec presentó alternativas de apoyo para los negocios, Corfo abordó las postulaciones al DFL-15, instrumento de excepción disponible en la región. Por su parte, Sernac entregó información sobre la ley del consumidor, con énfasis en la industria turística, relevante para la economía de Última Esperanza.

Entre las beneficiarias estuvo Bárbara Gallardo, de Patagonia Terroir Experiences, emprendimiento que ofrece tours personalizados en la Patagonia chilena, principalmente en Torres del Paine y sus alrededores. Tras adjudicarse el Capital Abeja, destinará los recursos a equipamiento para la observación de fauna, acciones de marketing y mejoras en el servicio a los turistas. La emprendedora valoró tanto el apoyo de Sercotec como las capacitaciones asociadas al proceso de postulación.

La directora regional de Sercotec, Sabrina Garay Miranda, destacó la importancia de llevar estas instancias a distintas comunas y fortalecer los emprendimientos locales. La programación de la Semana de la Pyme también considera actividades en Puerto Williams y Porvenir, además de una feria gastronómica en Punta Arenas. Para el viernes 16 de octubre se invitó a emprendedores de Puerto Natales a una actividad en el restaurante Cormorán de las Rocas, orientada a resolver dudas y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado.