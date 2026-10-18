STELLA AUSTRALIS Y VENTUS AUSTRALIS REALIZARON SU PRIMERA RECALADA SIMULTÁNEA DE LA TEMPORADA

Por primera vez en la temporada 2026-2027, los cruceros Stella Australis y Ventus Australis recalaron el mismo día en el Muelle Arturo Prat de Punta Arenas. La operación se realizó el jueves 15 de octubre e involucró labores simultáneas de atención a pasajeros, abastecimiento, limpieza y revisión de equipos.

La jornada requirió la coordinación de las tripulaciones, los equipos de operaciones y logística, el personal de atención al pasajero, proveedores y contratistas. Según destacó la compañía, ambos buques quedaron preparados para continuar sus respectivas travesías al término de la jornada.

El Stella Australis y el Ventus Australis cuentan con 100 cabinas cada uno y capacidad para 210 pasajeros. Ambas embarcaciones miden 89 metros de eslora y tienen capacidad para 65 tripulantes, características que permiten realizar expediciones por las aguas australes y los canales de la Patagonia.

La historia de Australis se remonta a 1990, cuando la compañía adquirió su primer crucero de expedición. Entre sus embarcaciones se encuentran el Mare Australis, el Vía Australis, el Stella Australis y el Ventus Australis, cuya construcción comenzó en febrero de 2016 en los astilleros Asenav, en Valdivia. Este último inició sus operaciones el 2 de enero de 2018.

Entre septiembre y abril, la compañía opera desde Punta Arenas y Ushuaia, en Argentina, con recorridos por el estrecho de Magallanes, el canal Beagle y el cabo de Hornos. La primera recalada simultánea de la temporada pone de relieve la coordinación operativa necesaria para mantener los servicios de turismo de expedición en la zona austral.