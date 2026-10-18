18 de octubre de 2026
STELLA AUSTRALIS Y VENTUS AUSTRALIS REALIZARON SU PRIMERA RECALADA SIMULTÁNEA DE LA TEMPORADA
Los dos cruceros de expedición de Australis llegaron el jueves 15 de octubre al Muelle Arturo Prat de Punta Arenas, en una operación que exigió coordinar el desembarque de pasajeros, el reabastecimiento y la preparación de ambas naves para sus próximos viajes.
Por primera vez en la temporada 2026-2027, los cruceros Stella Australis y Ventus Australis recalaron el mismo día en el Muelle Arturo Prat de Punta Arenas. La operación se realizó el jueves 15 de octubre e involucró labores simultáneas de atención a pasajeros, abastecimiento, limpieza y revisión de equipos.
La jornada requirió la coordinación de las tripulaciones, los equipos de operaciones y logística, el personal de atención al pasajero, proveedores y contratistas. Según destacó la compañía, ambos buques quedaron preparados para continuar sus respectivas travesías al término de la jornada.
El Stella Australis y el Ventus Australis cuentan con 100 cabinas cada uno y capacidad para 210 pasajeros. Ambas embarcaciones miden 89 metros de eslora y tienen capacidad para 65 tripulantes, características que permiten realizar expediciones por las aguas australes y los canales de la Patagonia.
La historia de Australis se remonta a 1990, cuando la compañía adquirió su primer crucero de expedición. Entre sus embarcaciones se encuentran el Mare Australis, el Vía Australis, el Stella Australis y el Ventus Australis, cuya construcción comenzó en febrero de 2016 en los astilleros Asenav, en Valdivia. Este último inició sus operaciones el 2 de enero de 2018.
Entre septiembre y abril, la compañía opera desde Punta Arenas y Ushuaia, en Argentina, con recorridos por el estrecho de Magallanes, el canal Beagle y el cabo de Hornos. La primera recalada simultánea de la temporada pone de relieve la coordinación operativa necesaria para mantener los servicios de turismo de expedición en la zona austral.
“Entre aguas y memorias” iniciará su itinerancia el 19 de octubre en la Escuela 18 de Septiembre, continuará en el Centro Cultural y finalizará en noviembre en el Liceo Sara Braun.
“Entre aguas y memorias” iniciará su itinerancia el 19 de octubre en la Escuela 18 de Septiembre, continuará en el Centro Cultural y finalizará en noviembre en el Liceo Sara Braun.