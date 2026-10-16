REGISTRO CIVIL DE MAGALLANES SERÁ PIONERO EN GESTIÓN INCLUSIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

​ Privilegiar las condiciones de gestión inclusiva del Servicio de Registro Civil e Identificación en Magallanes, y así disminuir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad que atiende, es el objetivo del programa Desarrollo Inclusivo Territorial 2026, iniciativa financiada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que favoreció a través del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), a aquel organismo público dependiente de la cartera de Justicia.



Para informar sobre su adjudicación -por un monto de 29 millones de pesos- y dar el vamos este innovativo programa en la región, esta mañana la directora regional del Registro Civil, Lorena Bustamante Núñez, recibió la visita de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, junto a su par de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, la directora regional (S) de SENADIS, Soledad Cárdenas Águila, junto al Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de SENADIS en Magallanes. Allí, informaron sobre los alcances del programa Desarrollo Inclusivo Territorial, DIT 2026, cuyos recursos permitirán que el Registro Civil aumente sus condiciones de gestión inclusiva para disminuir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.



La seremi Jenniffer Rojas destacó que este año la implementación del programa Desarrollo Inclusivo Territorial (DIT) beneficiará a 31 instituciones públicas en todo el país por un monto similar de recursos, representando una inversión total de 899 millones de pesos. Además del Registro Civil, en la región de Magallanes también se adjudicó el DIT la Municipalidad de Primavera. “Es un agrado dar a conocer la implementación de nuestro programa Desarrollo Inclusivo Territorial, que financiamos a través de SENADIS, y que busca avanzar en la eliminación de las barreras que dificultan el acceso y la participación de las personas con discapacidad en los servicios, beneficios y políticas públicas presentes en los territorios”, subrayó.



A su vez, el Seremi de Justicia y DD.HH. valoró el gran trabajo del servicio en Magallanes, al ser el único Registro Civil del país en ser parte del programa y verse favorecido por la DIT, lo que demuestra su calidad de atención y voluntad de mejora continua: "Estamos muy contentos de anunciarlo. El camino hacia la inclusión es prioritario para nuestro gobierno, para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y creemos firmemente que es el Estado el que debe acercarse a las personas y levantar barreras de atención, por lo tanto, estamos dando un paso decisivo en esta dirección”. Al respecto, Cristóbal Fernández indicó que un 9,3% de las personas adultas en Magallanes presenta algún grado de discapacidad, cifra de la cual más de un 13% corresponde a mujeres adultas, y de ahí la importancia que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y participar plenamente en igualdad de condiciones.



La directora regional del Registro Civil, Lorena Bustamante, explicó que elaborarán un diagnóstico de brechas en inclusión y discapacidad, para capacitar a su funcionariado, de manera de fortalecer de aquí a 12 meses de implementación, las capacidades institucionales del Registro Civil, implementando una Política Institucional Inclusiva y un Protocolo de Atención Inclusiva para sus oficinas de la región. Asimismo, se proyecta conformar y activar un Comité Técnico para la Transformación Institucional, con participación de organizaciones de personas con discapacidad, fortaleciendo una gestión más accesible, participativa y centrada en derechos.



Rosa Miranda Tobar, presidenta del COSOC del SENADIS, subrayó que se implemente esta iniciativa, pues “estamos predicando y practicando, el Registro Civil ha sido una de las instituciones que, a nivel regional y nacional, se destaca por la atención inclusiva. Y, como bien decía la directora (regional), no hablamos solamente de las personas que tienen un diagnóstico o discapacidad, sino también de los cuidadores”. Asimismo, remarcó que esto también representará un impulso para los demás servicios e instituciones, para poder también hablar y vivir la inclusión en el día a día.

