Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
banner casino
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

15 de octubre de 2026

VUELVE LA EXPO DISCIPLINAS FITNESS EN PUNTA ARENAS

​La tercera versión del evento se realizará el sábado 24 de octubre en el Hotel Casino Dreams y contempla una jornada de zumba, Body Combat, Strong Nation, entre otras disciplinas. Las inscripciones ya están abiertas.

LX 4
Una jornada dedicada al deporte, la recreación y la vida saludable vivirá Punta Arenas el próximo sábado 24 de octubre, con la realización de la III Expo Disciplinas Fitness, iniciativa organizada por Sayes Runil Fitness Club y la Fundación Municipal de Deportes, que espera reunir a cerca de 300 personas en los salones del segundo piso del Hotel Casino Dreams.

La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 18:00 horas, con una programación que incluirá clases de Body Combat, Strong Nation, Strong 30, Zumba y Zumba Gold, además de exhibiciones de Muay Thai y Taekwondo. También habrá stands relacionados con el mundo fitness, en una propuesta que busca acercar distintas alternativas de actividad física a los vecinos.

Según el alcalde Claudio Radonich, estos "son deportes que tienen mucha gente que los sigue, para todas las edades, para todos los estilos, así que estamos muy contentos de que como Fundación Municipal y como Municipalidad podamos colaborar con otros deportes. Así que estamos contentos de trabajar nuevamente con Sayes Runil para que se congregue todo el mundo vinculado con el fitness", señaló el jefe comunal, quien también extendió la invitación a las personas mayores, puesto que el evento considera clases especiales para los vecinos grandes en su mes.

La instructora Lidia Runil, representante de Sayes Runil Fitness Club, explicó que esta tercera edición busca ampliar la participación y ofrecer una alternativa accesible para quienes practican deporte habitualmente y para quienes desean comenzar a incorporar la actividad física a su rutina.

Asimismo, Runil informó sobre los principales exponentes que llegarán a esta nueva Expo Fitness: "Viene un referente desde Brasil, Junior Silva y también Heraldo Lara desde Santiago junto a un tremendo staff de instructores magallánicos, talentosos instructores magallánicos que nos van a acompañar en esta gran Masterclass de Zumba. Una variada parrilla de actividades y disciplinas para que la comunidad pueda venir a disfrutar", sostuvo.

Las inscripciones estarán disponibles desde este miércoles y hasta el sábado 24 de octubre, mediante un formulario digital difundido a través de las redes sociales de la Fundación Municipal de Deportes y Sayes Runil Fitness Club.
TEMPORADA DE CITY TOUR (10)

MUNICIPIO RETOMA CITY TOURS GRATUITOS CON NUEVO RECORRIDO HISTÓRICO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Banner Polar

CUENTAS DE LA LUZ SUBIRÁN UN 2,4% EN LA REGIÓN DE MAGALLANES A PARTIR DE ENERO DE 2027

Leer Más

​Pese a la baja tarifaria proyectada para la mayor parte del país, los valores en la región experimentarán un incremento al no estar conectada al Sistema Eléctrico Nacional.

​Pese a la baja tarifaria proyectada para la mayor parte del país, los valores en la región experimentarán un incremento al no estar conectada al Sistema Eléctrico Nacional.

WhatsApp Image 2026-10-15 at 12
nuestrospodcast
puntaarenas

DMC EMITE AVISO POR ALTAS TEMPERATURAS EN MAGALLANES: TERMÓMETROS PODRÍAN ALCANZAR LOS 21°C

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
YOPPERN NUEVO 336x336
LX 4

VUELVE LA EXPO DISCIPLINAS FITNESS EN PUNTA ARENAS

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
IMG_3563

COLUMNA DE OPINIÓN | CON LAS CIFRAS DEL GAS NO SE JUEGA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
alcalderadonich

ALCALDE RADONICH DEFIENDE APERTURA COMERCIAL CON LAS FALKLAND/MALVINAS COMO OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.