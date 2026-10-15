VUELVE LA EXPO DISCIPLINAS FITNESS EN PUNTA ARENAS

Una jornada dedicada al deporte, la recreación y la vida saludable vivirá Punta Arenas el próximo sábado 24 de octubre, con la realización de la III Expo Disciplinas Fitness, iniciativa organizada por Sayes Runil Fitness Club y la Fundación Municipal de Deportes, que espera reunir a cerca de 300 personas en los salones del segundo piso del Hotel Casino Dreams.





La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 18:00 horas, con una programación que incluirá clases de Body Combat, Strong Nation, Strong 30, Zumba y Zumba Gold, además de exhibiciones de Muay Thai y Taekwondo. También habrá stands relacionados con el mundo fitness, en una propuesta que busca acercar distintas alternativas de actividad física a los vecinos.





Según el alcalde Claudio Radonich, estos "son deportes que tienen mucha gente que los sigue, para todas las edades, para todos los estilos, así que estamos muy contentos de que como Fundación Municipal y como Municipalidad podamos colaborar con otros deportes. Así que estamos contentos de trabajar nuevamente con Sayes Runil para que se congregue todo el mundo vinculado con el fitness", señaló el jefe comunal, quien también extendió la invitación a las personas mayores, puesto que el evento considera clases especiales para los vecinos grandes en su mes.

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La instructora Lidia Runil, representante de Sayes Runil Fitness Club, explicó que esta tercera edición busca ampliar la participación y ofrecer una alternativa accesible para quienes practican deporte habitualmente y para quienes desean comenzar a incorporar la actividad física a su rutina.

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Asimismo, Runil informó sobre los principales exponentes que llegarán a esta nueva Expo Fitness: "Viene un referente desde Brasil, Junior Silva y también Heraldo Lara desde Santiago junto a un tremendo staff de instructores magallánicos, talentosos instructores magallánicos que nos van a acompañar en esta gran Masterclass de Zumba. Una variada parrilla de actividades y disciplinas para que la comunidad pueda venir a disfrutar", sostuvo.

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Las inscripciones estarán disponibles desde este miércoles y hasta el sábado 24 de octubre, mediante un formulario digital difundido a través de las redes sociales de la Fundación Municipal de Deportes y Sayes Runil Fitness Club.