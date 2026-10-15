COMITÉ OPERATIVO REGIONAL DE JUSTICIA ACTUALIZA PLAN DE ACCIÓN EN APOYO A LA REINSERCIÓN JUVENIL

El Comité Operativo Regional de Justicia (COR), se reunió en la sesión de octubre, y reafirmó su rol técnico, resolutivo e intersectorial, al ser el ente articulador y coordinador de los diferentes servicios públicos del Estado, que impulsan compromisos en favor de jóvenes en reinserción a través del Plan de Acción Regional para la Reinserción Social Juvenil.

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La actividad fue liderada por el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, y asistieron representantes y autoridades de la Seremi de Educación, de Vivienda y Urbanismo; de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; del Trabajo y Previsión Social, del Deporte, de Desarrollo Social y Familia, de Salud, de Seguridad Pública, además de directores regionales de Gendarmería, Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, Sence, Sernameg, IND, Senda, Servicio de Salud Magallanes, INDH y Defensoría de la Niñez, Slep Magallanes y la Asociación de Municipalidades. En esta instancia, el Servicio de Reinserción Social Juvenil actúa como secretaría ejecutiva.

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La sesión bimensual de octubre fue dedicada a la actualización del Plan de Acción Regional para la Reinserción Social Juvenil, que puso el foco en revisar los compromisos en áreas prioritarias como educación, salud, trabajo, deporte y cultura.





Para el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, "fue una excelente reunión, que nos permitió articular diferentes aspectos interinstitucionales y refrendar el compromiso de cada institución con acciones concretas, operativas y ejecutivas, que van en favor de la reinserción de los jóvenes".

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Entre todas las acciones, destacó los compromisos del Ministerio del Deporte en proporcionar actividades recreativas; Salud en acudir a realizar operativos al Centro IP-IRC, con una ganancia en seguridad para todos y eficiencia en materia de recursos disponibles, y también del Ministerio de Educación y el SLEP, en particular, al continuar y además profundizar la agenda formativa de educación formal para los jóvenes en internación.

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Por su parte, el director regional del Servicio de Reinserción Social juvenil, César Montiel, valoró el compromiso de los servicios que integran el COR. "Este trabajo es el resultado del compromiso de los distintos servicios públicos, quienes ponen a disposición sus ofertas programáticas, para que cada adolescente tenga una oportunidad real de construir un futuro, promoviendo así su reinserción social y familiar. En resumen, el COR ha transformado la política pública en acciones concretas, promoviendo un sistema de justicia juvenil más humano, efectivo y centrado en la reinserción".

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Comité Operativo Regional





El COR articula la oferta programática de ministerios y servicios públicos, para apoyar a los jóvenes en conflicto con la justicia, y su puesta en marcha obedece a la nueva institucionalidad que sostiene al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que da cumplimiento a las medidas de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

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El Plan de Acción Regional para la Reinserción Social Juvenil en Magallanes contempla un total de 36 compromisos intersectoriales orientados a apoyar a los jóvenes que cumplen sanción en distintas modalidades, desde medio libre hasta la Internación en Régimen Cerrado.