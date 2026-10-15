15 de octubre de 2026
CANCILLER ARGENTINO ASEGURA QUE NO DETENDRÁN AL BUQUE CHILENO QUE CONECTARÁ PUNTA ARENAS CON ISLAS FALKLAND
Fue en una entrevista con el medio argentino A24, donde el canciller sostuvo, que por el momento “no tenemos intenciones de abordar, no tenemos intención de atacar. Justamente, todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica y diplomática”.
El canciller de Argentina, Pablo Quirno, aseguró que no existe una intención de impedir el paso del buque con bandera chilena Danstar hacia las Islas Falkland/Malvinas. El navío que conecta vía marítima Punta Arenas y Puerto Stanley debe pasar por mar territorial argentino tras salir del estrecho de Magallanes.
Fue en una entrevista con el medio argentino A24, donde el canciller sostuvo, que por el momento “no tenemos intenciones de abordar, no tenemos intención de atacar. Justamente, todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica y diplomática”.
Además, Quirno se refirió al eventual vínculo entre el mencionado viaje con el proyecto de extracción petrolera Sea Lion, sosteniendo que ese escenario no sería probable de acuerdo al apoyo que ha manifestado el Gobierno de Chile frente a la reclamación de soberanía argentina en el archipiélago.
“Acá lo que tenemos que coordinar es la intención de ambos gobiernos es que no haya colaboración directa o indirecta con la explotación de recursos”.
Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores detalló que “está claro lo que hemos hablado con Chile, esto no es ningún impedimento de comercio ni nada por el estilo. Esto es una cuestión en la que nosotros estamos discutiendo a nivel gobierno es que la intención de toda ayuda logística que tenga que ver con la explotación de nuestros recursos naturales en Malvinas; Chile siendo consecuente con su posición, no va a ser parte de este juego”.
En tanto, puesto en el caso de una potencial apoyo logístico al proyecto petrolero, Quirno no descartó una posible negación del paso.
“Ahí hablaremos en función de este compromiso que tenemos entre ambos países para que eso no ocurra. Chile tiene su regulación y hay manifiestos, hay información, si hay contrabando, claramente no hay paso inocente”.
Además, el canciller adelantó, que hasta la fecha no han recibido ninguna notificación oficial de que un barco chileno quiera viajar hacia las islas, agregando que “es muy importante destacar, es que la relación con Chile, a pesar de que hay varios jugadores externos y ciertos sectores chilenos que están tratando de hacernos pelear, nosotros tenemos una oportunidad histórica en varios ámbitos”. finalizó el timonel de la cancillería argentina.
Fuente: portalportuario.cl
CANCILLER ARGENTINO ASEGURA QUE NO DETENDRÁN AL BUQUE CHILENO QUE CONECTARÁ PUNTA ARENAS CON ISLAS FALKLAND
Fue en una entrevista con el medio argentino A24, donde el canciller sostuvo, que por el momento “no tenemos intenciones de abordar, no tenemos intención de atacar. Justamente, todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica y diplomática”.
Fue en una entrevista con el medio argentino A24, donde el canciller sostuvo, que por el momento “no tenemos intenciones de abordar, no tenemos intención de atacar. Justamente, todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica y diplomática”.