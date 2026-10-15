Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
banner casino
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

15 de octubre de 2026

CANCILLER ARGENTINO ASEGURA QUE NO DETENDRÁN AL BUQUE CHILENO QUE CONECTARÁ PUNTA ARENAS CON ISLAS FALKLAND

​Fue en una entrevista con el medio argentino A24, donde el canciller sostuvo, que por el momento “no tenemos intenciones de abordar, no tenemos intención de atacar. Justamente, todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica y diplomática”.

canciller-pablo-quirno-600x317

El canciller de Argentina, Pablo Quirno, aseguró que no existe una intención de impedir el paso del buque con bandera chilena Danstar hacia las Islas Falkland/Malvinas. El navío que conecta vía marítima Punta Arenas y Puerto Stanley debe pasar por mar territorial argentino tras salir del estrecho de Magallanes

Fue en una entrevista con el medio argentino A24, donde el canciller sostuvo, que por el momento “no tenemos intenciones de abordar, no tenemos intención de atacar. Justamente, todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica y diplomática”.

Además, Quirno se refirió al eventual vínculo entre el mencionado viaje con el proyecto de extracción petrolera Sea Lion, sosteniendo que ese escenario no sería probable de acuerdo al apoyo que ha manifestado el Gobierno de Chile frente a la reclamación de soberanía argentina en el archipiélago. 

“Acá lo que tenemos que coordinar es la intención de ambos gobiernos es que no haya colaboración directa o indirecta con la explotación de recursos”.

Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores detalló que “está claro lo que hemos hablado con Chile, esto no es ningún impedimento de comercio ni nada por el estilo. Esto es una cuestión en la que nosotros estamos discutiendo a nivel gobierno es que la intención de toda ayuda logística que tenga que ver con la explotación de nuestros recursos naturales en Malvinas; Chile siendo consecuente con su posición, no va a ser parte de este juego”.  

En tanto, puesto en el caso de una potencial apoyo logístico al proyecto petrolero, Quirno no descartó una posible negación del paso.

“Ahí hablaremos en función de este compromiso que tenemos entre ambos países para que eso no ocurra. Chile tiene su regulación y hay manifiestos, hay información, si hay contrabando, claramente no hay paso inocente”.

Además, el canciller adelantó, que hasta la fecha no han recibido ninguna notificación oficial de que un barco chileno quiera viajar hacia las islas, agregando que “es muy importante destacar, es que la relación con Chile, a pesar de que hay varios jugadores externos y ciertos sectores chilenos que están tratando de hacernos pelear, nosotros tenemos una oportunidad histórica en varios ámbitos”. finalizó el timonel de la cancillería argentina. 

 Fuente: portalportuario.cl 


embajadorbritanico

EMBAJADOR BRITÁNICO SE REÚNE CON ALCALDE DE PUNTA ARENAS EN MEDIO DE TENSIÓN POR LAS FALKLAND/MALVINAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CANCILLER ARGENTINO ASEGURA QUE NO DETENDRÁN AL BUQUE CHILENO QUE CONECTARÁ PUNTA ARENAS CON ISLAS FALKLAND

Leer Más

​Fue en una entrevista con el medio argentino A24, donde el canciller sostuvo, que por el momento “no tenemos intenciones de abordar, no tenemos intención de atacar. Justamente, todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica y diplomática”.

​Fue en una entrevista con el medio argentino A24, donde el canciller sostuvo, que por el momento “no tenemos intenciones de abordar, no tenemos intención de atacar. Justamente, todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica y diplomática”.

canciller-pablo-quirno-600x317
nuestrospodcast
rio las minas 14 octubre (4)

GOBIERNO CONTINÚA TRABAJOS PREVENTIVOS Y DE MITIGACIÓN EN EL RÍO DE LAS MINAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE PUNTA ARENAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
SALMON EXPORT
YOPPERN NUEVO 336x336
canciller-pablo-quirno-600x317

CANCILLER ARGENTINO ASEGURA QUE NO DETENDRÁN AL BUQUE CHILENO QUE CONECTARÁ PUNTA ARENAS CON ISLAS FALKLAND

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
seremiseguridad

SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA DESTACA AVANCES DEL PLAN REGIONAL Y ANUNCIA INTERVENCIONES FOCALIZADAS EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
OCTUBRE_CANCER_DE_MAMA

CAJA 18 OFRECE MAMOGRAFÍAS A COSTO CERO PARA AFILIADAS EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.