CRISTÓBAL KULCZEWSKI DESTACA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE TABSA, PASAJES CONCURSABLES POR $60 MILLONES Y DESAFÍOS DE CONECTIVIDAD PARA MAGALLANES

El gerente general de TABSA, Cristóbal Kulczewski, abordó los principales desafíos de conectividad, desarrollo logístico, sostenibilidad y vinculación con las comunidades de Magallanes, durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Entre los anuncios y materias destacadas, informó que la compañía obtuvo la certificación ISO 50001 de gestión de la energía, explicó los alcances de la cuarta edición de los Pasajes Concursables y relevó las oportunidades que se abren para la región a partir del crecimiento de la salmonicultura y el desarrollo de infraestructura portuaria.

La conversación también permitió revisar los desafíos de conectividad hacia el extremo sur, las proyecciones de la ruta Vicuña-Yendegaia y la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes ante los cambios que experimenta el transporte marítimo internacional.

TABSA obtiene certificación ISO 50001 y refuerza su compromiso con la eficiencia energética

Uno de los principales anuncios realizados por Kulczewski fue la obtención de la certificación ISO 50001, norma internacional vinculada a los sistemas de gestión de la energía, tras un año de trabajo al interior de la empresa.

El ejecutivo explicó que este proceso forma parte de una transformación progresiva en la forma de administrar los recursos y desarrollar las operaciones de la compañía, incorporando cambios en los procedimientos, auditorías periódicas y objetivos orientados a mejorar el desempeño energético.

“Sin duda, nosotros hace ya varios años venimos en un proceso de cambio, de mentalidad al interior de la compañía. En ese proceso también está muy marcado la eficiencia energética. O el cómo nosotros hacemos mejor uso de los recursos”, señaló.

En esa línea, destacó que la certificación no representa únicamente un reconocimiento institucional, sino también un compromiso de trabajo permanente para incorporar nuevas tecnologías, renovar equipos y optimizar los procesos operacionales.

“Tenemos metas objetivos, proyectos donde tenemos que ir incorporando nuevas tecnologías, nuevos equipos con altos estándares de manera. Haciendo mucho más eficiente nuestra presión en materia energética”, afirmó.

El gerente general también se refirió a las acciones de reciclaje impulsadas por TABSA, mediante las cuales la empresa busca identificar alternativas para reutilizar o reciclar materiales y elementos que dejan de utilizarse en sus operaciones. Estas iniciativas, indicó, forman parte de una política más amplia de sostenibilidad y de fortalecimiento de la conciencia ambiental dentro de la organización.

Pasajes Concursables 2026: $60 millones para organizaciones de Magallanes

Otro de los temas centrales de la entrevista fue la cuarta versión de los Pasajes Concursables de TABSA, iniciativa que busca apoyar a organizaciones sociales, deportivas, culturales y comunitarias mediante la entrega de pasajes para facilitar sus actividades y proyectos.

Kulczewski explicó que el programa considera un fondo total de $60 millones, distribuido en dos convocatorias de $30 millones cada una, con el propósito de ampliar las oportunidades de participación y evitar que las organizaciones deban esperar un año completo para volver a postular.

“Y para eso creamos estos pasajes concursables que básicamente ordenamos cierto lo que estábamos haciendo y además lo reforzamos con más recursos para poder entregar estos premios, que son básicamente pasajes concursables”, detalló.

El ejecutivo precisó que cada convocatoria permite adjudicar hasta $2 millones por proyecto, lo que equivale, de acuerdo con el esquema descrito durante la entrevista, a 15 iniciativas beneficiadas por cada fondo de $30 millones.

La convocatoria está dirigida a organizaciones sin fines de lucro que desarrollen actividades con impacto en las comunidades de la región, incluyendo juntas de vecinos y agrupaciones que promuevan el deporte, la cultura y el trabajo social. El beneficio contempla las distintas localidades conectadas por la empresa y también puede considerar organizaciones de territorios que no se encuentran directamente en la costa, como Timaukel.

El plazo de postulación informado durante el programa se extendía hasta el 9 de noviembre de 2026. Las bases, los requisitos y el formulario de postulación se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de TABSA.

El gerente general destacó que la distribución de los recursos en dos convocatorias busca entregar mayor rotación a las organizaciones beneficiarias y permitir que proyectos que no fueron seleccionados en una primera oportunidad puedan volver a presentar sus propuestas.

“Por eso mismo lo quisimos separar en dos versiones justamente para poder darle mayor rotación, cierto y no esperar, necesariamente 1 año para que una organización pueda volver a postular en caso de no haberse adjudicado”, explicó.

Vinculación con las comunidades: deporte, educación y actividades regionales

Durante la conversación, Kulczewski también destacó el trabajo que realiza TABSA en materia de vinculación con las comunidades, señalando que la participación de la empresa va más allá de su función de conectividad marítima.

La compañía, que cuenta con 58 años de presencia en Magallanes, ha colaborado en iniciativas deportivas como la Corrida Internacional TABSA y el Gran Premio de la Hermandad, además de actividades culturales, educativas y sociales.

Sobre la corrida, el ejecutivo indicó que la última edición reunió alrededor de 400 participantes de distintos países y de la región, consolidándose como una instancia que combina actividad física, encuentro comunitario y promoción del territorio.

“Para nosotros es superimportante estar activamente participando. En cada punto y en cada entidad, obviamente que podemos ayudar”, sostuvo.

Asimismo, explicó que parte de esta vinculación se concreta mediante ajustes operacionales coordinados con autoridades y organizaciones locales, como modificaciones o extensiones de horarios de cruce para facilitar la participación de la comunidad en ceremonias, actividades especiales y encuentros que se realizan en Punta Arenas, Porvenir y otras localidades.

El gerente general destacó que estas acciones forman parte de una política de colaboración que busca contribuir al desarrollo social y económico de Magallanes, respondiendo a necesidades que surgen desde las propias comunidades.

Salmonicultura: TABSA busca ampliar su participación en la logística regional

Otro de los asuntos abordados fue la participación de TABSA en una nueva edición de EISEN Magallanes, instancia vinculada al desarrollo de la industria salmonicultora y sus encadenamientos productivos. La empresa espera presentar su experiencia en transporte marítimo y logística, además de dar a conocer sus capacidades para atender las necesidades de los centros de cultivo.

Kulczewski señaló que el crecimiento de la salmonicultura representa una oportunidad relevante para la economía regional, debido a su capacidad para impulsar exportaciones, generar empleo y ampliar la demanda por servicios de empresas proveedoras.

“Y eso la verdad es un ciclo virtuoso porque genera no solamente mayor exportación, cierto para la región en términos económicos, sino que además genera empleo, genera mayor cantidad de empresas proveedoras, cierto que le entregan servicio a toda la industria de las armonicultura y creemos que eso va a generar un lindo desarrollo para la región”, afirmó.

En ese contexto, destacó las posibilidades de crecimiento tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales, localidades donde la actividad salmonicultora demanda servicios logísticos, transporte y conectividad con los centros de producción.

El ejecutivo explicó que TABSA dispone de embarcaciones destinadas no solo al traslado de pasajeros, sino también al transporte de carga. Entre estas últimas, destacó unidades que, por sus características operacionales, pueden prestar servicios directamente en centros de cultivo.

“Nosotros tenemos no solamente transbordadores de pasajeros, sino que además tenemos transbordadores que son para carga y esos transbordadores, excepto son súper versátiles a la hora de operar en los centros de cultivo”, comentó.

La participación en encuentros sectoriales, agregó, permite acercar las capacidades de la empresa a las necesidades de una industria que requiere servicios especializados y una cadena logística capaz de acompañar su expansión.

Infraestructura portuaria: un factor clave para atraer nuevas inversiones

La disponibilidad de infraestructura habilitante fue uno de los puntos de mayor relevancia durante la entrevista. Kulczewski planteó que Magallanes cuenta con oportunidades de desarrollo en diversos sectores productivos, pero que su aprovechamiento depende, en buena medida, de inversiones que permitan fortalecer la capacidad logística, portuaria y de transporte.

En particular, se refirió a la necesidad de avanzar en proyectos portuarios y en infraestructura que permita responder a nuevas demandas de movimiento de carga, importaciones, exportaciones y servicios marítimos.

“Nosotros creemos que hay mucho potencial en la región que sin duda se requiere más infraestructura”, señaló.

El gerente general sostuvo que el Estrecho de Magallanes está adquiriendo una mayor visibilidad internacional en un escenario marcado por las dificultades y restricciones que pueden afectar otras rutas marítimas, entre ellas el Canal de Panamá. Esta situación, indicó, abre una oportunidad para que la región fortalezca su posicionamiento como alternativa para el tránsito marítimo internacional.

“Y hoy día estamos siendo la vitrina hacia El Mundo, por lo tanto, tenemos que aprovechar esta distancia para congregar más inversionistas para para hacer que los proyectos se desarrollen y se ejecuten”, manifestó.

No obstante, advirtió que la construcción de infraestructura portuaria exige planificación y una mirada de largo plazo, debido a la magnitud de las inversiones y al tiempo que se requiere para materializar este tipo de proyectos.

Desde su perspectiva, el Estado debe desempeñar un papel activo en la generación de condiciones que permitan atraer nuevas actividades económicas, evitando que la falta de infraestructura se transforme en un obstáculo para el desarrollo de la región.

“Yo creo que la mirada estado tiene que ser esa tiene que ser, hay que hacer un esfuerzo, hay que generar inversiones para que exista infraestructura habilitante y esa infraestructura habilitante va a permitir en el mediano y largo plazo que se generen más actividades económicas de exportación e importación, movimiento de carga, etcétera”, afirmó.

El ejecutivo agregó que estas inversiones no solo beneficiarían al transporte marítimo, sino también a sectores como la salmonicultura, el turismo y la actividad logística vinculada a la proyección antártica.

Conectividad hacia el extremo sur: ruta Vicuña-Yendegaia y Chile por Chile

La conectividad territorial también formó parte de los temas analizados en Buenos Días Región. En particular, Kulczewski se refirió al avance de la ruta Vicuña-Yendegaia y a las oportunidades que representa mejorar la conexión terrestre y marítima entre las localidades del extremo sur de Magallanes.

El gerente general indicó que la materialización de estas iniciativas puede contribuir a fortalecer la integración territorial y generar nuevas posibilidades para el transporte, el turismo y el desarrollo económico de las comunidades.

Respecto de la conectividad de TABSA, señaló que la empresa observa oportunidades para mejorar los servicios, especialmente durante la temporada de mayor demanda, considerando alternativas que permitan responder al crecimiento proyectado de los pasajeros.

“Nosotros somos parte de esa ruta. Sin duda creemos que hay un potencial importante para poder crecer, ahí creemos que se puede mejorar el servicio desde el punto de vista de poner dos buques”, explicó, en referencia a la conectividad vinculada a la ruta Chile por Chile.

Kulczewski agregó que la compañía ha transmitido información a los organismos públicos sobre la demanda histórica y las proyecciones futuras, con el propósito de contribuir a la planificación de las inversiones y las mejoras necesarias para responder a las necesidades de los usuarios.

En cuanto a la ruta Vicuña-Yendegaia, sostuvo que TABSA se encuentra evaluando de qué manera puede aportar a la conectividad hacia Puerto Williams, en la isla Navarino, en coordinación con los avances de infraestructura que se desarrollan en el territorio.

El ejecutivo manifestó su expectativa de que los compromisos establecidos puedan cumplirse dentro de los plazos previstos y que las inversiones se traduzcan en mejoras concretas para los habitantes y las actividades productivas del extremo austral.

Desarrollo regional con una mirada de largo plazo

La entrevista permitió reunir distintas dimensiones del trabajo de TABSA en Magallanes: desde la eficiencia energética y el reciclaje hasta los programas de apoyo comunitario, el crecimiento de la logística para la salmonicultura y los desafíos de infraestructura y conectividad.

Kulczewski reafirmó la disposición de la empresa a participar en iniciativas que contribuyan al desarrollo económico regional, destacando que el aprovechamiento de las oportunidades actuales requiere coordinación entre el sector público y privado, planificación y capacidad para concretar proyectos.

“Nosotros vamos a estar ahí siempre para apoyar. En todo lo que se refiere al desarrollo económico e infraestructura de la región, porque creemos que Magallanes se lo merece”, concluyó.

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