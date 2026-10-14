CERCA DE MIL PERSONAS PARTICIPARON DE LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA REALIZADA EL DOMINGO EN ZONA AUSTRAL

"Preguntar nos mueve" fue el lema de la octava versión del Festival de Ciencia y Tecnología, actividad que anualmente organiza el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación junto a las instituciones generadoras de conocimiento de cada territorio y que, una vez más, abrió espacios informativos con formatos entretenidos para acercar la ciencia y la tecnología a la ciudadanía.

En esta oportunidad, la Sala Zonaustral fue el lugar elegido para el evento de cierre, una feria científica realizada durante la tarde del domingo 11 de octubre, que reunió a alrededor de mil personas de todas las edades, las que pudieron interactuar con instituciones vinculadas a distintas áreas del conocimiento.

"Estamos muy felices por la gran concurrencia que tuvimos. Cumplimos con el objetivo que busca este festival, acercar el trabajo y las investigaciones que se realizan en la región a la comunidad, y así despertar el asombro y la curiosidad, que en un futuro se pueden transformar en preguntas. Y como el eje central de este año era "Chile, territorio de preguntas, país que construye respuestas", las actividades realizadas buscaban mostrar cómo se produce esa evolución de conectar el conocimiento con los desafíos y oportunidades del país, que va desde la observación de la diversidad nacional hasta el desarrollo científico y tecnológico que aporta al bienestar social", indicó el seremi de Ciencia, Carlos Olave.

La jornada contó con la participación de la Universidad de Magallanes, el Instituto Antártico Chileno, la Fundación Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica, el Instituto de Fomento Pesquero, el Programa Asociativo Explora Magallanes, el Nodo Laboratorio Natural Subantártico, el Nodo Ciencia Austral, el Centro Formación Técnica Estatal de Magallanes, Liquenlab, Fundación Antártica 21, Fundación Planeta Agua, Comunidad Laguna Humedal Pudeto y Ciencia Hecha a Mano.

En el escenario principal se realizaron el taller "Punta Arenas, Ciudad Custodia de la Antártica", a cargo del investigador del Nodo Laboratorio Natural Antártico, Marcelo Astorga; la charla "Archivo Fósil", dictada por Cristine Trevisan, investigadora del Instituto Antártico Chileno, y Nataniel Álvarez, de Liquenlab; y la presentación del libro "Clics Antárticos", de la periodista científica María Pastora Sandoval.

Los asistentes también pudieron disfrutar de las acrobacias del Circo del Sur y de la voz de la joven magallánica Dominga, quien interpretó clásicos de Disney e hizo un viaje a la época de la música disco al cantar "I Will Survive" de Gloria Gaynor. Además, se sortearon libros financiados por el Ministerio de Ciencia y tres viajes dobles a Isla Magdalena para avistar pingüinos gentileza de Tabsa.

La feria convocó a familias, comunidades educativas, organizaciones, instituciones públicas, universidades, centros de investigación, empresas y a la ciudadanía en general, promoviendo la participación y el vínculo con el ecosistema regional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Ocho años acercando la ciencia a la comunidad

El Festival de Ciencia y Tecnología es una celebración nacional, pública y gratuita organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Su propósito es invitar a la ciudadanía a acercarse, asombrarse y disfrutar de la Ciencia, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación (CTCI) a través de ferias, talleres, charlas y experiencias de divulgación.

Se realizó una versión piloto en 2019 en la Región Metropolitana; y en los años siguientes se implementó a nivel nacional con el objetivo de posicionar la CTCI en el imaginario colectivo como parte de la cultura, promoviendo además su apropiación.

En esta octava edición, el evento incorporó formalmente la palabra "Tecnología" a su nombre oficial. Este hito refleja la evolución de su relato, enfatizando cómo la investigación se transforma en desarrollos tecnológicos, innovación y soluciones concretas para el bienestar de las personas y sus territorios.

Durante una semana -del 5 al 11 de octubre-, las dieciséis regiones del país se activaron con encuentros diseñados para despertar la curiosidad, poner en valor la identidad local y proyectar el conocimiento más allá de las aulas tradicionales.