CONSULTOR EN ECONOMÍA ENERGÉTICA PLANTEA QUE MAGALLANES NECESITA MAYOR APOYO ESTATAL PARA CONSOLIDAR LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE

El consultor independiente en economía energética, Marcelo Cortínez, participó esta mañana en el programa Aquí hidrógeno verde, de Polar Comunicaciones, donde abordó el escenario actual de la transición energética, los avances de los proyectos de hidrógeno verde en Magallanes y los cambios regulatorios que buscan reducir los tiempos de tramitación de iniciativas de gran envergadura. Durante la conversación, el especialista realizó un balance entre el panorama de incertidumbre que marcó el cierre de 2025 y las señales de reactivación observadas durante 2026, destacando especialmente la aprobación de nuevas iniciativas y los avances en materia de permisos ambientales.

Uno de los puntos centrales fue la aprobación de medidas orientadas a mejorar la eficiencia de los procedimientos administrativos. Cortínez sostuvo que el desafío no consiste en rebajar las exigencias ambientales, sino en evitar demoras innecesarias. En ese sentido, afirmó: “Yo creo que más que agilizar la permisología, porque uno tiene también que de repente agilizando eso significa que voy a bajar la vara de la permisología y no es eso, digamos. Es hacer un poco más eficiente procesos que de repente son demasiado dilatados en el tiempo”. El consultor destacó que las iniciativas impulsadas durante 2026 han contribuido a reactivar proyectos de interés para la región, en un contexto donde la capacidad de responder oportunamente a los requerimientos administrativos resulta fundamental para materializar las inversiones.

En relación con el proyecto HNH, Cortínez lo identificó como uno de los hitos más relevantes para la industria energética regional, debido a su escala y a la infraestructura que contempla. El especialista recordó también la importancia de HIF Global y su proyecto Haru Oni, conocido por la producción de combustibles sintéticos, en el posicionamiento internacional de Magallanes como territorio con potencial para el desarrollo de nuevas soluciones energéticas. Sobre la magnitud de las iniciativas que están avanzando en la región, destacó: “Porque son proyectos que además incorporan una gran envergadura en términos de infraestructura. Bueno es el proyecto más grande que se ha aprobado a través del sistema de evaluación ambiental en Chile”, en referencia a HNH.

Otro de los aspectos abordados fue la certeza jurídica y la necesidad de mantener reglas claras para los inversionistas. Cortínez advirtió que cuestionar o revocar resoluciones ambientales después de completar los procesos correspondientes puede generar señales negativas para el desarrollo de proyectos de largo plazo. A su juicio, la institucionalidad debe mantener sus estándares, pero también garantizar procedimientos predecibles. En esa línea, señaló: “Yo creo que lo único que le hace daño en general al porque Chile históricamente siempre ha sido un país económicamente estable y por eso producto de de ello atrae inversión. Con una gran certidumbre jurídica, reglas claras desde el inicio”.

Respecto de las dificultades que enfrentan los proyectos durante su evaluación ambiental, el consultor planteó que una parte importante de las observaciones puede estar relacionada con aspectos administrativos y con la preparación de los antecedentes presentados por las empresas. Como ejemplo, mencionó iniciativas que deben responder a un volumen elevado de requerimientos en plazos acotados, situación que puede obligar a retirar un proyecto para volver a ingresarlo posteriormente. Sobre este punto, explicó: “Imagínate resolver 1000 observaciones. En un proyecto que es así de complejo y que me den no sé 30, 60 días para resolver eso. Naturalmente que la única opción que me queda es retirar el proyecto y volverlo a presentar. No tengo más alternativa, entonces no obedece necesariamente a un tema de que en realidad yo me esté echando para atrás con el proyecto”.

Cortínez también llamó a analizar con mayor profundidad las noticias relacionadas con eventuales desistimientos o retrasos de iniciativas energéticas. En su opinión, retirar un proyecto del sistema de evaluación ambiental no significa necesariamente que la empresa haya abandonado su inversión, ya que estos procesos pueden contemplar modificaciones de diseño, nuevas etapas de ingeniería y ajustes derivados de las exigencias técnicas. En ese contexto, cuestionó la difusión de interpretaciones que no consideran las particularidades de este tipo de iniciativas y enfatizó la importancia de contar con una cobertura periodística especializada. “Hay que hacer mucha investigación periodística para poder abordar estas temáticas que son complejas. No basta con repetir lo que dice otro”, manifestó durante la entrevista.

En cuanto a los plazos de ejecución, el especialista advirtió que las estimaciones iniciales deben considerar las condiciones geográficas y climáticas de Magallanes, especialmente cuando las obras involucran infraestructura marítima y portuaria. Las ventanas de trabajo disponibles, la exposición al viento y la necesidad de realizar ajustes durante las distintas etapas de ingeniería pueden extender los calendarios originales. Por ello, sostuvo que las modificaciones y eventuales retrasos deben analizarse de acuerdo con la complejidad de cada iniciativa, sin asumir automáticamente que representan una pérdida de interés de los inversionistas.

El consultor agregó que Magallanes posee condiciones que podrían convertirla en un actor relevante en el desarrollo energético del Cono Sur, aunque advirtió que la región necesita fortalecer el apoyo público para consolidar nuevas industrias. Al comparar este desafío con experiencias de otros sectores productivos, mencionó el desarrollo de la acuicultura en Chile, que requirió años de trabajo e inversión antes de transformarse en una actividad industrial consolidada. En ese sentido, planteó: “Aquí es donde se ve que está faltando bastante más soportes sistemáticos del Estado, asignaciones de mayor presupuesto”.

Finalmente, Cortínez apuntó a la necesidad de mejorar la coordinación entre los organismos públicos y privados para aprovechar las oportunidades asociadas a los proyectos de hidrógeno verde. La planificación territorial, la disponibilidad de información técnica y el desarrollo de infraestructura habilitante son factores que, a su juicio, deben abordarse anticipadamente para responder a las necesidades de iniciativas de gran escala. La conversación en Buenos Días Región permitió revisar los avances y desafíos de una industria emergente que podría tener un impacto significativo en la diversificación productiva de Magallanes, siempre que se logre compatibilizar la agilidad administrativa, la protección ambiental y la planificación de largo plazo.

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