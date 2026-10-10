10 de octubre de 2026
COLUMNA DE OPINIÓN | CENTOLLA: PROTEGER EL RECURSO TAMBIÉN ES DEFENDER EL TRABAJO MAGALLÁNICO
Por: Arturo Storaker
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La Red Puerto Natales de Movilidad comenzará a operar este viernes 9 de octubre con nueve buses y tres recorridos. Las tarifas serán de $500 para adultos, $250 para adultos mayores y $160 para estudiantes.
La Red Puerto Natales de Movilidad comenzará a operar este viernes 9 de octubre con nueve buses y tres recorridos. Las tarifas serán de $500 para adultos, $250 para adultos mayores y $160 para estudiantes.
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