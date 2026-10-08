SEREMIS DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD VALORAN NUEVA LEY QUE AMPLÍA A 24 HORAS EL PLAZO DE FLAGRANCIA

Como una normativa que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que amplía plazos y las herramientas disponibles para las policías durante las primeras horas de una investigación, el Presidente de la República, José Antonio Kast, promulgó la reforma legal conocida como Ley de Flagrancia. Esta ley amplía el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas cuando la detención es realizada por Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones, y establece un plazo excepcional de 48 horas para la Autoridad Marítima, atendiendo a las distancias y los tiempos de traslado asociados a los procedimientos desarrollados en el mar.



Como una noticia muy positiva fue destacado este avance legislativo por las autoridades regionales de Justicia, Cristóbal Fernández Jofré, y de Seguridad Pública, Ronald López Rivas, quienes resaltaron que la nueva Ley permitirá fortalecer el trabajo de las instituciones encargadas de investigar y perseguir los delitos.



El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández, subrayó la relevancia de esta nueva legislación que le permite a las policías tener 12 horas más —hasta alcanzar las 24 horas— para detener a aquellas personas que han cometido un delito, cambio legal “que perjudica a los delincuentes y beneficia a las víctimas, a sus familias y a los ciudadanos, para obtener una respuesta más eficaz del Estado”.



Asimismo, sostuvo que “facilita la obtención de pruebas de medios tecnológicos, como teléfonos o cámaras de televigilancia, para que puedan ser entregadas a los tribunales y que permitan juzgar y condenar a los delincuentes. Cuando se puede acceder oportunamente a evidencia relevante aumentan las posibilidades de identificar a los responsables, reunir otras pruebas necesarias y obtener posteriormente condenas”.



Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó que a los policías se les entrega algo que venían pidiendo hace años: poder hacer las primeras diligencias sin esperar la instrucción particular de un fiscal. “El Ministerio Público define por instrucción general para qué delitos y qué actuaciones; quedan fuera todas las diligencias que requieren autorización judicial; y una vez informado el fiscal del caso, la investigación sigue bajo su dirección. Lo que se gana son las primeras horas, que es exactamente donde hoy se pierden los casos”, subrayó.



Agregó que el proyecto también ordena algo que estaba sin resolver referido a la Autoridad Marítima que, cuando cumple funciones de Policía Marítima, va a poder detener en flagrancia, resguardar el sitio del suceso y controlar identidad, con un plazo de 48 horas, porque los traslados en el mar son más lentos. En tanto que “Gendarmería queda habilitada para actuar frente a delitos cometidos dentro de los recintos penitenciarios —resguardar el sitio, recoger y custodiar evidencia— pero no para el control de identidad”.



Finalmente, ambas autoridades valoraron que esta nueva legislación deja además en evidencia la relevancia de que el Congreso Nacional apruebe estas normas que son prioridad para el Poder Ejecutivo, para avanzar en la seguridad que toda la población del país y la región requieren.

