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7 de octubre de 2026

CANCILLER RESPONDE A JUDD POR DICHOS SOBRE ESTRECHO DE MAGALLANES: “NO NECESITAMOS EL APOYO DE NADIE PARA DEFENDER NUESTRA SOBERANÍA”

​El ministro no descartó presentar una nota de protesta en contra del embajador.

cancillerperezmackenna

Desde el Congreso Nacional, el canciller Francisco Pérez Mackenna se refirió a los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien durante su participación en el evento anual del Día del Comercio Global se refirió al Estrecho de Magallanes.

Si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, entonces también tendrán que trabajar con nosotros en los temas que son importantes para nosotros”, señaló el diplomático.

El mensaje no fue bien recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, quien aseguró que estudiará la situación y no descartó tomar alguna acción.

“El Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Lo segundo, es que nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos, no necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía, así lo hemos venido haciendo por 200 años”, sostuvo.

El canciller adelantó que tendrá que “evaluar” si es que se tomará alguna acción o se realizará un llamado de atención al embajador.

“Es algo que obviamente vamos a tener que evaluar. Evaluar eventualmente cuál va a ser nuestra reacción respecto de sus declaraciones”, indicó.

Al ser consultado respecto a si una eventual acción podría ser emitir una nota de protesta, contestó: “Yo no descarto nada hasta que no termine la evaluación (...), la reacción formal vamos a decidirla en el mérito de las cosas que se han dicho”.

No obstante, aseguró que “las relaciones con Estados Unidos son históricas, siempre han sido buenas y eso no va a cambiar con esto”.

“Lo que vamos a hacer ahora es evaluar sus declaraciones, quiero ver el detalle de esto”, sostuvo.

Fuente: latercera.com



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“NO SOMOS INGENUOS”: EL MENSAJE DE PÉREZ MACKENNA FRENTE AL CONFLICTO CON ARGENTINA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

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