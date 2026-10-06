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6 de octubre de 2026

MUNICIPIO DE NATALES RECIBIÓ LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL EN NIVEL DE GOBERNANZA AMBIENTAL CLIMÁTICA COMUNAL

El Municipio de Natales conformó la Mesa de Gobernanza Ambiental Comunal, integrada por diversos representantes de la sociedad civil y municipio.

Certificación Natales

En el marco del Día Nacional del Medio Ambiente, las familias natalinas participaron de una jornada dedicada a conocer, valorar y proteger las aves del borde costero, a través de talleres, estaciones lúdicas y una salida de observación. En esta oportunidad, el Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic entregó el diploma de Certificación Ambiental Municipal en Nivel de Gobernanza Ambiental Climática Comunal – Etapa Apresto al Municipio de Natales.

Rosenfeld destacó el trabajo que han desarrollado a través de los años, liderado por la Alcaldesa Ana Mayorga. “Queremos felicitar a la Alcaldesa y a todo su equipo técnico de la Dirección de Medio Ambiente del municipio por el excelente trabajo que han realizado para obtener la Certificación Ambiental en Nivel Gobernanza Ambiental Climática. La comuna se propuso como objetivo desarrollar un sistema de gestión que nosotros como Ministerio vamos a apoyar para que pueda comenzar el funcionamiento del Relleno Sanitario y cierre del vertedero”.

Por su parte, el Delegado Provincial de Última Esperanza indicó que “la Certificación Ambiental del Municipio de Natales representa un paso sustantivo en lo que es la nueva mirada que están teniendo los municipios frente a la problemática de residuos. Puntualmente, nosotros tenemos el manejo del vertedero y del relleno sanitario y eso es importantísimo para mejorar la calidad de vida que tienen hoy día nuestros vecinos y vecinas. Como Gobierno estamos desarrollando y llevando adelante esta nueva sensibilidad ambiental para mejorar las condiciones en las cuales nos encontramos aquí en la región”.

El Municipio de Natales conformó la Mesa de Gobernanza Ambiental Comunal, integrada por diversos representantes de la sociedad civil y municipio. Se definió el slogan “Natales consciente, limpia su ambiente”, impulsando campañas de difusión, como el seminario “no más plásticos”, talleres de reciclaje en establecimientos educacionales, entre otras.

Fabiola Vigar, Directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Natales explicó que “estamos muy contentos de recibir esta nueva certificación en Nivel Gobernanza Apresto que nos convoca a un nuevo desafío. La Mesa de Gobernanza Ambiental Comunal decidió establecer una nueva vocación de la comuna que tiene que ver con la gestión integral de los residuos y es un desafío importante que tenemos para llevar a cabo como Municipio. En base a esto, se estableció un plan de trabajo con Educación Ambiental, pero también con acciones concretas que buscan la valorización de los residuos y la minimización”.

Durante las próximas semanas, el Municipio comenzará a trabajar en la Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios de la Comuna de Natales y el Plan de Tenencia Responsable de Mascotas.


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